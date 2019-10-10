Ми засмучені, але розуміємо, – глава МЗС Надерландів про Цемаха

У МЗС Нідерландів шкодують, що Україна видала Росії фігуранта у справі збиття MH17 Володимира Цемаха у межах обміну. Однак наголошують – таке рішення розуміють.

Уряд не має претензій до діяльності України в рамках розслідування збиття авіалайнера. Про це сказав міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок на спільній пресконференції із главою МЗС України Вадимом Пристайком.

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Так, Блок наголосив – Нідерланди хотіли би, щоби Цемах не був виданий. Водночас Блок зазначив, що "український уряд і президент стояли перед важкою дилемою".

Хоча ми й хотіли би бачити інший результат щодо Цемаха, Нідерланди розуміють, з якими об’єктивними труднощами зіштовхнулася Україна у цій ситуації,

– додав міністр.

Водночас Блок визнав, що участь Цемаха в обміні занепокоїла нідерландських політиків, у тому числі парламентарів. Однак уряд надає парламентарям необхідні роз’яснення.

"У мене були тривалі дискусії в парламенті щодо обміну полоненими, я пояснював їм це та повідомляв, що у нас (перед обміном – 24 канал) було чимало контактів з українською стороною. Це призвело до того, що у наших прокурорів була можливість допитати Цемаха", – пояснив він.

Блок зазначив, що зібрані дані будуть використані у судовому процесі щодо збиття боїнга МН17, який розпочнеться 9 березня 2020 року.

У цьому контексті парламент попросив отримати більше інформації щодо закриття повітряного коридору. Це прохання просто навести факти, це не правове розслідування,

– сказав він.

Парламент Нідерландів підтримав пропозицію про додаткове розслідування можливої ролі України у збитті літака Boeing рейсу MH17. Зокрема, парламентарі хочуть розслідувати, чому Україна не закрила повітряний простір над Донбасом під час бойових дій.

Володимир Цемах – хто він?

Цемах – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного.

Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського БУКа, з якого збили MH17.

Цемах у відеоінтерв'ю російським пропагандистам розповів про збиття літака MH17. Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

За словами Цемаха, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік розповів і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось".

Чому Нідерланди хочуть розслідувати "роль України"?

У бажанні розслідувати можливу роль України у катастрофі нідерландські парламент та уряд поділилися на два табори. Коли перші були за таку ініціативу, то останні стверджували: для цього немає жодних законних підстав.



Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок також зазначив, що це буде не легким завданням, адже потребує співпраці Росії. Мовляв, йдеться також і про російський повітряний простір.



Водночас депутат Кріс ван Дам зазначав, що додаткове розслідування також буде важливим для родичів жертв трагедії МН17. Він наголосив на важливості повноцінного дослідження щодо встановлення фактів про закриття повітряного простору над східною Україною.



Катастрофа "боїнга" MH17 у цифрах / інфографіка 24 каналу