Нідерланди розслідують роль України у збитті MH17: Зеленський зустрівся з главою МЗС країни

Парламент Нідерландів підтримав ініціативу про додаткове розслідування можливої участі України у збитті літака Boeing рейсу MH17. Відразу наступного ж дня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою МЗС Нідерландів Стефом Блоком.

Під час зустрічі обговорювалося питання співпраці сторін щодо завершення розслідування катастрофи та судового процесу у цій справі, повідомляє Офіс Президента України.

До слова: Парламент Нідерландів підтримав розслідування ролі України у збитті MH17

Володимир Зеленський подякував Нідерландам за незмінну позицію у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, неухильне дотримання режиму санкцій Євросоюзу проти Росії та невизнання незаконної анексії українського Криму.

Крім того, президент проінформував главу нідерландського МЗС про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля, спрямовані на припинення бойових дій.

Зі свого боку міністр закордонних справ Нідерландів підтвердив наявність значного інтересу нідерландського бізнесу до нарощування інвестиційної співпраці, а також зазначив готовність уряду Нідерландів продовжувати підтримку України в реалізації реформ.

Що відомо про ідею Нідерландів розслідувати "роль України"?У бажанні розслідувати можливу роль України у катастрофі нідерландські парламент та уряд поділилися на два табори. Коли перші були за таку ініціативу, то останні стверджували: для цього немає жодних законних підстав.



Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок також зазначив, що це буде не легким завданням, адже потребує співпраці Росії. Мовляв, йдеться також і про російський повітряний простір.



Водночас депутат Кріс ван Дам зазначав, що додаткове розслідування також буде важливим для родичів жертв трагедії МН17. Він наголосив на важливості повноцінного дослідження щодо встановлення фактів про закриття повітряного простору над східною Україною.



Катастрофа "боїнга" MH17 у цифрах / інфографіка 24 каналу