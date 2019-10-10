Нидерланды расследуют роль Украины в сбитии MH17: Зеленский встретился с главой МИД страны

Парламент Нидерландов поддержал инициативу о дополнительном расследовании возможного участия Украины в сбивании самолета Boeing рейса MH17. Сразу же на следующий день Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком.

Во время встречи обсуждался вопрос сотрудничества сторон по завершению расследования катастрофы и судебного процесса по этому делу, сообщает Офис Президента Украины .

К слову: Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Украины в сбитии MH17

Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланд ы за неизменную позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, неукоснительное соблюдение режима санкций Евросоюза против России и непризнание незаконной аннексии украинского Крыма.

Кроме того, президент проинформировал главу нидерландского МИД о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

Со своей стороны министр иностранных дел Нидерландов подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса к наращиванию инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства Нидерландов продолжать поддержку Украины в реализации реформ.

Что известно об идее Нидерландов расследовать "роль Украины"? В желании расследовать возможную роль Украины в катастрофе нидерландские парламент и правительство разделились на два лагеря. Когда первые были за такую инициативу, то последние утверждали: для этого нет никаких законных оснований.



Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок также отметил, что это будет не легкой задачей, поскольку требует сотрудничества России. Мол, речь идет также и о российском воздушном пространстве.



В то же время депутат Крис ван Дам отмечал, что дополнительное расследование также будет важным для родственников жертв трагедии МН17. Он отметил важность полноценного исследования по установлению фактов о закрытии воздушного пространства над восточной Украины.