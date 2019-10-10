06:47
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, 9 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, 9 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Нидерланды расследуют роль Украины в сбитии MH17: Зеленский встретился с главой МИД страны

      73 Читати новину українською
      Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов Блоком
      Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов Блоком / Офис Президента

      Парламент Нидерландов поддержал инициативу о дополнительном расследовании возможного участия Украины в сбивании самолета Boeing рейса MH17. Сразу же на следующий день Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком.

      Во время встречи обсуждался вопрос сотрудничества сторон по завершению расследования катастрофы и судебного процесса по этому делу, сообщает Офис Президента Украины.

      К слову: Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Украины в сбитии MH17

      Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды за неизменную позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, неукоснительное соблюдение режима санкций Евросоюза против России и непризнание незаконной аннексии украинского Крыма.

      Кроме того, президент проинформировал главу нидерландского МИД о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

      Со своей стороны министр иностранных дел Нидерландов подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса к наращиванию инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства Нидерландов продолжать поддержку Украины в реализации реформ.

      Что известно об идее Нидерландов расследовать "роль Украины"? В желании расследовать возможную роль Украины в катастрофе нидерландские парламент и правительство разделились на два лагеря. Когда первые были за такую инициативу, то последние утверждали: для этого нет никаких законных оснований.

      Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок также отметил, что это будет не легкой задачей, поскольку требует сотрудничества России. Мол, речь идет также и о российском воздушном пространстве.

      В то же время депутат Крис ван Дам отмечал, что дополнительное расследование также будет важным для родственников жертв трагедии МН17. Он отметил важность полноценного исследования по установлению фактов о закрытии воздушного пространства над восточной Украины.

      катастрофа
      Катастрофа "боинга" MH17 в цифрах / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Гороскоп на 10 октября для всех знаков зодиака
      сегодня
      146
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Президент Украины Офіс Президента Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Нидерланды MH17
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      9 октября , 23:20 Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      Ірина Папірник
      Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
      9 октября , 22:44 Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
      Ірина Вихрущ 517
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      174
      Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      9 октября , 22:36 Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      Антон Голобородько 281
      Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали
      9 октября , 21:19 Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали
      Катерина Петренко 399
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук