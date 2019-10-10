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      Не знаю, сколько из них живы, – Зеленский о пленных

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Владимир Зеленский сказал, что в российском плену остается более 300 украинцев, и ему даже не известно о состоянии их здоровья.

      Об этом он сказал на пресс-марафоне и добавил: "Очень много людей не подтверждают, я не знаю, какое состояние у этих людей. Я не знаю, сколько из них живыми. "Красный крест" туда не может заехать. Мы хотели, говорили, много раз, поверьте мне. Пока так".

      На времени: Зеленский об увольнении Цемаха: Все понимают – я был прав

      "Первый шаг по освобождению был сделан. Относительно второго шага, то мы подготовили списки "всех на всех", но зафиксировано. Скажем так – всех тех, кого мы зафиксировали и всех тех, которых зафиксировала временно оккупированная сторона. То есть там списки. Есть другой список, где часть этих людей является гражданами России. У нас очень много людей есть на территории России", – рассказал Зеленский.

      По его словам, он очень хотел, несмотря на нормандский формат, говорить про этот обмен.

      Мы поднимали этот вопрос. Мы получили ответ. Шагнули друг к другу навстречу. И сделали освобождение моряков и политзаключенных. То давайте двигаться дальше, давайте будет обмен в рамках Минска и Нормандии. Я честно, как я могу, говорю о том, что это несвязанные вещи. Давайте параллельно идти,
      – отметил президент.

      "Я готов говорить о людях наших с президентом России лично. Они настаивают, чтобы обо всем остальном говорить в нормандском формате. Поэтому я и спешу с нормандским форматом. Хочу что-то решить", – добавил глава государства.


      Скольки Украинцев осталось в плену России / инфографика 24 канала

      Что известно об обмене пленными?
      7 сентября Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "35 на 35". Около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Эдем Бекиров, Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.

      Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Пресс-марафон Зеленского Украина – Россия Новости России Заложники Украинцы в плену РФ Обмен пленными Верховная Рада
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