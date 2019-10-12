Новый обмен пленными будет состоять из трех групп людей

Процесс нового обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией находится на завершающей стадии. Этот обмен предполагает участие трех групп людей.

"Этот обмен значительно сложнее, и он состоит из нескольких групп людей. Среди них есть группы все, и даже еще одна группа есть тоже там. Скажем так, три группы людей, которые мы хотим обменять", – ответил в интервью "Радио Свобода" глава МИД Украины Вадим Пристайко в ответ на вопрос, говорится ли об обмене тех украинцев, которые удерживаются на Донбассе, или тех, кто находится на территории оккупированного Крыма или России.

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Я хочу сказать, что этот процесс находится в решающей стадии. Но ни сколько людей, ни даты, извините, я не могу вам сказать,

– отметил министр.

На вопрос, сигнализируют ли о приближающемся освобождении приговоры, которые выносились в последние дни как в оккупированных Донецке и Луганске, так и на подконтрольной территории Украины, Пристайко ответил: "Это необходимая часть процесса".

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос очередного обмена удерживаемыми лицами будет ключевым во время встречи в нормандском формате. Поэтому конкретных дат обмена, скорее всего, следует ожидать именно после встречи лидеров четырех стран – Украины, России, Франции и Германии.