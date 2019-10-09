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      Дату следующего обмена пленными определят на встрече "нормандской четверки", – Зеленский

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      Об обмене пленными будут говорить во время "нормандского формата"
      Об обмене пленными будут говорить во время "нормандского формата" / 24 Канал

      Вопрос очередного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией будет ключевым во время встречи в нормандском формате. Поэтому конкретных дат, скорее всего, следует ожидать именно после встречи лидеров четырех стран.

      Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии "Крым.Реалии ТВ" во время посещения выставки "Оружие и безопасность-2019".

      К теме: Все российские заключенные говорили, что завидуют Украине, – Карпюк о новой власти

      Именно в нормандском формате, были договоренности, что поднимется самый главный вопрос – это обмен людей, там два обмена: есть у нас люди, которые на территории России, которые на территории ДНР,
      – отметил глава государства.

      Зеленский отметил, что украинская сторона подготовила две позиции по обмену, но пока общения с Россией по этому вопросу нет.

      В то же время президент выразил уверенность, что на встрече таки удастся договориться о конкретной дате по обмену пленными.

      Стоит отметить, ранее президент отмечал, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате. Именно такой была формула Штайнмайера, согласованная Украиной на заседании ТГК.

      Вместе с тем по мнению министра иностранных дел Вадима Пристайко, Россия пока не заинтересована во встрече лидеров четырех стран в нормандском формате, и ищет основания для того, чтобы не проводить ее.

      Позиция России

      РФ считает, что шансы на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" растут, и этому помогла формула Штайнмайера. В то же время там отмечают, что перспектива проведения саммита нормандской четверки "станет понятной лишь после разведения сил в Петровском и Золотом и подтверждения специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

      Прошлый обмен

      7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35".

      К слову: В Кремле заговорили о желании провести обмен пленными по формуле "всех на всех"

      Около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.

      Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.


      Кого Украине удалось освободить из российского плена во время последнего обмена / инфографика 24 канала

      Украинские моряки, вернувшиеся из военного плена / инфографика 24 канала

       

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Украина – Россия Обмен пленными Нормандский формат
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