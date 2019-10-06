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      Все российские заключенные говорили, что завидуют Украине, – Карпюк о новой власти

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      Все российские заключенные говорили, что завидуют Украине, – Карпюк о новой власти
      Все российские заключенные говорили, что завидуют Украине, – Карпюк о новой власти / Фото Ростислава Лабенского / 24 канал

      Украинские политзаключенные и моряки вернулись домой во время президентства Владимира Зеленского. Они отмечают, что в стране очень многое изменилось, прежде всего – люди.

      Николай Карпюк в эксклюзивном интервью в видеоблоге "Хроники необъявленной войны" на 24 канале рассказал, что украинцы стали свободными людьми свободной страны.

      К теме: Не спал 5 дней, давали какие-то психотропные средства, – Карпюк о пытках в плену

      "Я был удивлен тем, что когда началась избирательная президентская кампания, которая затем перешла в парламентскую, и когда к власти пришла молодежь, то в российской тюрьме все заключенные мне говорили, что завидуют Украине", – заявил освобожденный политзаключенный.

      Мне говорили, что "у вас в Украине действительно демократия, у вас проходят выборы, у вас есть выбор. А у нас его нет". Они сами о себе говорят, что "вся Россия – это тюрьма" или "вся Россия – это зона",
      – вспоминает Карпюк.

      Он отметил, что сотрудники "ФСИН" (федеральной службы исполнения приказов) говорили, что "я, как и ты, сижу в тюрьме, только я добровольно, в отличии от тебя".

      "Я после этих событий – когда увидел Россию изнутри, где обычные офицеры мечтают уехать оттуда – не желаю Украине такой судьбы. Я в тюрьме молился, чтобы Украина выстояла. Мы даже в процессе нынешних изменений в украинской власти шагаем нога в новую с Европой. Я понял, что мы ушли далеко вперед от России", – подытожил Карпюк.

      Смотрите полное интервью с Николаем Карпюком на 24 канале:

      Что известно об освобождении пленников Кремля?7 сентября состоялся обмен пленными по схеме "35 на 35". Кроме 24 украинских моряков, домой вернулись еще 11 политзаключенных. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Более того, всем украинским морякам, которых освободили из русского плена, уже купили квартиры. Остальные 11 участников обмена получат новые квартиры в течении ближайших недель.

      blog_ava
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      6 октября
      1277
      Автор: Виталий Дейнега
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Украина – Россия Видеоблоги Украинские моряки в плену Обмен пленными Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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