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      Обмен пленными: сейчас проходит период подбора кандидатов

      23 Читати новину українською
      Вадим Пристайко заявил, что сейчас идет подбор кандидатов на обмен удерживаемыми лицами
      Вадим Пристайко заявил, что сейчас идет подбор кандидатов на обмен удерживаемыми лицами / rbc.ru

      На данный момент проходит период подбора кандидатов на обмен удерживаемыми лицами. Изучаются дела этих кандидатов на обмен, а также возможность их освобождения.

      "Обмен – это фраза, которая используется скорее в медиа, мы используем другую фразу – одновременное освобождение. Это больше похоже на то, над чем действительно работают обе стороны", – сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью ТСН.

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      Министр отметил, что обмен удерживаемыми лица не привязывается к дате проведения встречи в нормандском формате.

      "Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей – это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никоим образом", – сказал Пристайко.

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      31 октября
      5485
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандский формат Заложники Украинцы в плену РФ Обмен пленными МИД Украины Вадим Пристайко
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