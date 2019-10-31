Обмен пленными: сейчас проходит период подбора кандидатов

На данный момент проходит период подбора кандидатов на обмен удерживаемыми лицами. Изучаются дела этих кандидатов на обмен, а также возможность их освобождения.

"Обмен – это фраза, которая используется скорее в медиа, мы используем другую фразу – одновременное освобождение. Это больше похоже на то, над чем действительно работают обе стороны", – сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью ТСН.

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Министр отметил, что обмен удерживаемыми лица не привязывается к дате проведения встречи в нормандском формате.

"Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей – это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никоим образом", – сказал Пристайко.

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