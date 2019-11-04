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      Зеленский назначил Дарью Свиридову заместителем постпреда в Крыму: что о ней известно

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      Правозащитница Дарья Свиридова стала заместителем постпреда президента в Крыму
      Правозащитница Дарья Свиридова стала заместителем постпреда президента в Крыму / ukrinform.ua

      Владимир Зеленский назначил правозащитницу Дарью Свиридову первым заместителем постоянного представителя президента Украины в Крыму. Соответствующий указ президент подписал в понедельник, 4 ноября.

      Указ под номером 360/2019рп опубликован Офисом Президента Украины.

      Что известно о Дарье Свиридовой

      Дарья Свиридова – украинский правозащитник, юрист Украинского Хельсинского союза. Девушка родом из Ялты, но после оккупации Крыма русскими войсками была вынуждена уехать с полуострова.

      К слову: Зеленский назначил Кориневича постпредом президента в Крыму: что про него известно

      В своей правозащитной деятельности занимается защитой жертв нарушений прав человека, пострадавших от войны на территории Украины и вынужденных переселенцев из Крыма.

      Стала соавтором докладов на тему ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. В частности, речь идет о работе "Крым без правил", "Полуостров страха: хроника оккупации и нарушения прав человека в Крыму", "Адвокаты в оккупации" и другие.

      В 2018 году Дарья получила Национальную правозащитную премию за особый вклад в правозащитную сферу в течение года.

      Согласно декларации Дарьи Свиридовой, она владеет частью прав на квартиру в Алупке и арендует еще одну в Ирпене Киевской области. Ездит правозащитница на авто Nissan Juke 2018 года, стоимость которого превышает 480 тысяч гривен.

      За 2018 год она задекларировала общий доход на сумму более 850 тысяч гривен, полученный от предпринимательской деятельности и кредита.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Офіс Президента Президент Украины Назначения Зеленского Владимир Зеленский Новости Крыма
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