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      Зеленський призначив Дар'ю Свиридову заступницею постпреда у Криму: що про неї відомо

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      Правозахисниця Дар'я Свиридова стала заступницею постпреда президента у Криму
      Правозахисниця Дар'я Свиридова стала заступницею постпреда президента у Криму / ukrinform.ua

      Володимир Зеленський призначив правозахисницю Дар'ю Свиридову першою заступницею постійного представника президента України у Криму. Відповідний указ президент підписав у понеділок, 4 листопада.

      Указ під номером 360/2019рп опублікований Офісом Президента України.

      Що відомо про Дар'ю Свиридову

      Дар'я Свиридова – українська правозахисниця, юристка Української Гельсінської спілки. Дівчина родом з Ялти, але після окупації Криму російськими військами була змушена виїхати з півострова.

      До слова: Зеленський призначив Кориневича постпредом президента в Криму: що про нього відомо

      У своїй правозахисній діяльності займається захистом жертв порушень прав людини, постраждалих від війни на території України та вимушених переселенців з Криму.

      Стала співавторкою доповідей на тему ситуації з правами людини в окупованому Криму. Зокрема, мовиться про праці "Крим без правил", "Півострів страху: хроніка окупації та порушення прав людини в Криму", "Адвокати в окупації" тощо.

      У 2018 році Дар'я отримала Національну правозахисну премію за особливий внесок у правозахисну сферу протягом року.

      Згідно з декларацією Дар'ї Свиридової, вона володіє частиною прав на квартиру в Алупці та орендує ще одну в Ірпіні Київської області. Їздить правозахисниця на авто Nissan Juke 2018 року, вартість якого перевищує 480 тисяч гривень.

      За 2018 рік вона задекларувала загальний дохід на суму понад 850 тисяч гривень, отриманий від підприємницької діяльності та кредиту.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Анексія Криму Новини Криму Володимир Зеленський Призначення Зеленського Президент України
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