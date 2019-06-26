Зеленський призначив Кориневича постпредом президента в Криму
Президент України Володимир Зеленський призначив Кориневича Антона Олександровича постійним представником президента в Автономній Республіці Крим.
Відповідний указ №454/2019 оприлюднено на офіційному сайті президента.
Важливо: Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
Антон Кориневич – заступник директора з науково-педагогічної роботи Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент.
Указ про призначення Кориневича постпредом президента в Криму
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Джерело: 24 канал
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