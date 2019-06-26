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      Зеленський призначив Кориневича постпредом президента в Криму

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      Антон Кориневич
      Антон Кориневич / Скріншот з YouTube-відео

      Президент України Володимир Зеленський призначив Кориневича Антона Олександровича постійним представником президента в Автономній Республіці Крим.

      Відповідний указ №454/2019 оприлюднено на офіційному сайті президента.

      Важливо: Кого Зеленський призначив на ключові посади: список

      Антон Кориневич – заступник директора з науково-педагогічної роботи Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент.

      указ зеленського кориневич крим представник
      Указ про призначення Кориневича постпредом президента в Криму

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Володимир Зеленський Призначення Зеленського
      Джерело: 24 канал
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