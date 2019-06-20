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      Як Україна може повернути окупований Крим: пояснення Джемілєва

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      Джемілєв розповів, що має робити України, аби деокупувати Крим
      Джемілєв розповів, що має робити України, аби деокупувати Крим / focus.ua

      Окупований Крим немає майбутнього у складі Росії. Анексію півострова ніколи не визнає ні Україна, ні світова спільнота, тому він перетворюватиметься на "регіон загнивання". Проте, Крим таки можна повернути під контроль України, якщо в державі буде стабільність, сильне військо, а на РФ продовжать тиснути санкціями.

      Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв розповів в внтерв'ю "Крим.Реалії", що Україна може деокупувати півострів за кількох обставин.

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      По-перше, має бути посилення держави у військовому плані, щоб вона могла відбити будь-яку нову агресію. По-друге, нам дуже важлива стабільність в Україні, тому що будь-яка дестабілізація на користь нашого ворога. Шанси у Росії закріпити за собою Крим є тільки в тому випадку, якщо в Україні буде проросійська влада, будуть скасовані санкції,
      – наголосив Джемілєв.

      За його словами, тому важливо, аби Україна зберігала курс на вступ до ЄС і НАТО, а міжнародна спільнота посилювала тиск проти Росії-агресора.

      "Тому зараз ось ці тенденції, щоб знову пустити Росію в ПАРЄ, ми вважаємо кроком назад. І Зеленський у Берліні та в Парижі дуже чітко це прокоментував, хоча й Ангела Меркель, й Еммануель Макрон залишилися при своїй думці, на жаль. Особливої трагедії я тут не бачу, але зазвичай посилення репресій щодо кримських татар прямо пропорційне тому, як реагують на це на Заході", – додав нардеп.

      Джемілєв додав, що кримські татари прекрасно розуміють, що майбутнього в окупованому Криму і в складі Росії у них немає. На півострові неможливо захистити права людини, поки він не вийде з окупації агресора.

      Окрім того, лідер кримськотатарського народу зауважив, що підтримує, аби в Криму була створена національно-територіальна автономія

      "У світі існує право народу на самовизначення і право держави на свою територіальну цілісність. Пропонується формула створення своєї форми державності у вигляді національно-територіальної автономії в межах унітарної української держави. Це не суперечить ні одному, ні іншому правилу", – підсумував Джемілєв.

      Як Росія анексувала український Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Україна не могла завадити анексії Криму, адже плану дій не було, а українська армія руйнувалася роками.

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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Україна – Росія Мустафа Джемілєв Кримські татари Санкції Володимир Зеленський Новини політики
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