В крымскую мечеть ворвались силовики ФСБ: здание окружили бронеавтомобили – фото

Инцидент происходит в селе Курцы, что в Симферопольском районе аннексированного Крыма. Туда ворвались российские спецназовцы.

Рядом со зданием стоят бронеавтомобили "Тигр" и "Патриоты". Сейчас российские оккупанты проводят в мечети оперативно-поисковые мероприятия. Об этом информируют в фейсбук-сообществе правозащитников "Крымская солидарность".

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Представители силовых структур проводят оперативно-розыскные мероприятия с людьми в мечети, которые завершили обязательную пятничную молитву. С каждым работают индивидуально. Причины визита пока неизвестны,

– говорится в сообщении.

Сейчас люди сообщают, что силовики покидают территорию мечети.

Важно! Постоянные обыски, задержания и заключения в Крыму после аннексии стали новой реальностью. Особенно от преследований на оккупированном полуострове страдают проукраинские активисты и крымские татары.

Как Россия аннексировала украинский Крым?Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



Уже 16 марта в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.



Весь цивилизованный мир отмечает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.