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      В крымскую мечеть ворвались силовики ФСБ: здание окружили бронеавтомобили – фото

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      Бронеавтомобиль, припаркованный неподалеку от мечети
      Бронеавтомобиль, припаркованный неподалеку от мечети / фото из соцсетей

      Инцидент происходит в селе Курцы, что в Симферопольском районе аннексированного Крыма. Туда ворвались российские спецназовцы.

      Рядом со зданием стоят бронеавтомобили "Тигр" и "Патриоты". Сейчас российские оккупанты проводят в мечети оперативно-поисковые мероприятия. Об этом информируют в фейсбук-сообществе правозащитников "Крымская солидарность".

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      Представители силовых структур проводят оперативно-розыскные мероприятия с людьми в мечети, которые завершили обязательную пятничную молитву. С каждым работают индивидуально. Причины визита пока неизвестны,
      – говорится в сообщении.

      Сейчас люди сообщают, что силовики покидают территорию мечети.

      Важно! Постоянные обыски, задержания и заключения в Крыму после аннексии стали новой реальностью. Особенно от преследований на оккупированном полуострове страдают проукраинские активисты и крымские татары.

      Как Россия аннексировала украинский Крым?Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      Уже 16 марта в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.

      Весь цивилизованный мир отмечает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Религия ФСБ Крымские татары Новости Крыма Аннексия Крыма
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