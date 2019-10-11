У кримську мечеть увірвалися силовики ФСБ: будівлю оточили бронеавтомобілі – фото

Інцидент відбувається у селі Курці, що в Сімферопольському районі анексованого Криму. Туди увірвалися російські спецпризначенці.

Поруч із будівлею стоять бронеавтомобілі "Тигр" і "Патріоти". Наразі російські окупанти проводять у мечеті оперативно-пошукові заходи. Про це інформують у фейсбук-спільноті правозахисників "Кримська солідарність".

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Представники силових структур проводять оперативно-розшукові заходи з людьми у мечеті, які завершили обов'язкову п'ятничну молитву. З кожним працюють індивідуально. Причини візиту поки невідомі,

– мовиться у повідомленні.

Наразі люди повідомляють, що силовики покидають територію мечеті.

Важливо! Постійні обшуки, затримання та ув’язнення у Криму після анексії стали новою реальністю. Особливо від переслідувань на окупованому півострові страждають проукраїнські активісти та кримські татари.

Як Росія анексувала український Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".



Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.



Весь цивілізований світ наголошує, що Росія незаконно анексувала український Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.