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      Затриманого в Криму проукраїнського активіста Приходька відправили у СІЗО

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      Олега Приходька відправили у СІЗО
      Олега Приходька відправили у СІЗО / facebook.com/crimeansolidarity

      В анексованому Криму ФСБ Росії 9 жовтня увірвалися до будинку та затримали українського активіста Олега Приходька. Так званий окупаційний суд відправив Приходька у слідчий ізолятор на 2 місяці – до 10 грудня 2019 року.

      Активіст наполягав на тому, що нібито знайдені в його будинку вибухові речовини та інші речі йому підкинули, передає об’єднання "Кримська солідарність".

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      Приходько розповів під час так званого судового засідання, що у нього є два гаражі, окупанти хотіли оглянути один з них.

      Для мене стало несподіванкою, коли вони стали діставати речі, яких у мене взагалі не було ніколи... Нехай відбитки знімуть з усього,
      – наголосив активіст.

      Він додав, що це його майстерня і вона залишалася відкритою, "туди хто завгодно міг зайти".

      Олега Приходька затримали російські силовики 10 жовтня в анексованому Криму. Його звинувачують у підготовці теракту та незаконному виготовленні вибухових речовин. За словами адвоката Приходька, його звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.Також як свідка затримали дружину Олега – Любов Приходько.

      Що відомо про активіста Олега Приходька?Російські силовики вже не одноразово затримували активіста. Так, наприклад у 2016 році його затримали за українські номерні знаки на автомобілі.

      Згодом, у лютому 2019 року, силовики навідалися до Олега Приходька з обшуками. У нього забрали українську державну символіку, червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери та різну техніку.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Україна – Росія Активісти Кримські татари Українці в полоні РФ
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