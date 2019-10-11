Задержанного в Крыму проукраинского активиста Приходько отправили в СИЗО

В аннексированном Крыму ФСБ России 9 октября ворвалась в дом и задержала украинского активиста Олега Приходько. Так называемый оккупационный суд отправил Приходько в следственный изолятор на 2 месяца – до 10 декабря 2019 года.

Активист настаивал на том, что якобы найденные в его доме взрывчатые вещества и другие вещи ему подбросили, передает объединение "Крымская солидарность".

Читайте также: Путинская Россия, гори в аду, – Сенцов о задержании украинского активиста в Крыму

Приходько рассказал во время так называемого судебного заседания, что у него есть два гаража, оккупанты хотели осмотреть один из них.

Для меня стало неожиданностью, когда они стали доставать вещи, которых у меня вообще не было никогда... Пусть отпечатки снимут со всего,

– подчеркнул активист.

Он добавил, что это его мастерская и она оставалась открытой, "туда кто угодно мог зайти".

Олега Приходько задержали российские силовики 10 октября в аннексированном Крыму. Его обвиняют в подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. По словам адвоката Приходько, его обвиняют в подготовке подрыва здания городской администрации Сак. Также в качестве свидетеля задержали жену Олега – Любовь Приходько.

Что известно об активисте Олеге Приходько?Российские силовики уже неоднократно задерживали активиста. Так, например, в 2016 году его задержали за украинские номерные знаки на автомобиле.



Впоследствии, в феврале 2019 года, силовики наведались к Олегу Приходько с обысками. У него забрали украинскую государственную символику, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры и различную технику.