Путінська Росіє, гори в пеклі, – Сенцов про затримання українського активіста в Криму

В анексованому Криму працівники російської ФСБ затримали проукраїнського активіста Олега Приходька. Чоловіка звинувачують у підготовці теракту. Тепер в України з’явився новий політв’язень.

Це демонструє одне – Путін в будь-який момент може набрати собі нових заручників із українців, які живуть у Криму. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав колишній бранець Кремля та український режисер Олег Сенцов.

Актуально: У Криму ФСБ увірвалося до будинку українських активістів та вивезло їх у невідомому напрямку

"Звинувачення до болю знайомі: підготовка до підриву адміністрації міста Саки з метою вчинення тиску на органи влади Російської Федерації для виходу Криму з її складу. Таке ось абсурдне формулювання дозволяє кваліфікувати цю, без сумніву сфальсифіковану справу, як тероризм", – зазначив він.

Сенцов додав: тепер в Україні стало на одного політв’язня більше. Він емоційно додав наприкінці свого допису:

Путінська Росіє, гори у пеклі!

Що відомо про затримання Олега Приходька?

До будинку українського активіста в окупованому Криму ввечері 9 жовтня увірвалися представники ФСБ. Його разом із дружиною Любою вивезли у невідомому напрямку. Вдень 10 жовтня сало відомо, що українця утримують у будівлі, яку собі привласнила російська ФСБ.

Його звинувачують у підготовці теракту в Саках. В гаражі у Приходька окупанти начебто знайшли тротилову шашку, нарізні електроди для зварювання тощо.

Приходьку найближчим часом мають обрати запобіжний захід. Активіста утримують у будівлі ФСБ без їжі та води.

Російські силовики вже не одноразово затримували активіста. Так, наприклад у 2016 році його затримали за українські номерні знаки на автомобілі.

Згодом, у лютому 2019 року, силовики навідалися до Олега Приходька з обшуками. У нього забрали українську державну символіку, червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери та різну техніку.