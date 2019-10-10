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      Путінська Росіє, гори в пеклі, – Сенцов про затримання українського активіста в Криму

      767 Читать новость на русском
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Getty images

      В анексованому Криму працівники російської ФСБ затримали проукраїнського активіста Олега Приходька. Чоловіка звинувачують у підготовці теракту. Тепер в України з’явився новий політв’язень.

      Це демонструє одне – Путін в будь-який момент може набрати собі нових заручників із українців, які живуть у Криму. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав колишній бранець Кремля та український режисер Олег Сенцов.

      Актуально: У Криму ФСБ увірвалося до будинку українських активістів та вивезло їх у невідомому напрямку

      "Звинувачення до болю знайомі: підготовка до підриву адміністрації міста Саки з метою вчинення тиску на органи влади Російської Федерації для виходу Криму з її складу. Таке ось абсурдне формулювання дозволяє кваліфікувати цю, без сумніву сфальсифіковану справу, як тероризм", – зазначив він.

      Сенцов додав: тепер в Україні стало на одного політв’язня більше. Він емоційно додав наприкінці свого допису:

      Путінська Росіє, гори у пеклі!

      Що відомо про затримання Олега Приходька?

      До будинку українського активіста в окупованому Криму ввечері 9 жовтня увірвалися представники ФСБ. Його разом із дружиною Любою вивезли у невідомому напрямку. Вдень 10 жовтня сало відомо, що українця утримують у будівлі, яку собі привласнила російська ФСБ.

      Його звинувачують у підготовці теракту в Саках. В гаражі у Приходька окупанти начебто знайшли тротилову шашку, нарізні електроди для зварювання тощо.

      Приходьку найближчим часом мають обрати запобіжний захід. Активіста утримують у будівлі ФСБ без їжі та води.

      Російські силовики вже не одноразово затримували активіста. Так, наприклад у 2016 році його затримали за українські номерні знаки на автомобілі.

      Згодом, у лютому 2019 року, силовики навідалися до Олега Приходька з обшуками. У нього забрали українську державну символіку, червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери та різну техніку.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Анексія Криму Новини України Новини політики Новини Криму Українці в полоні РФ Заручники Україна – Росія Новини Росії Олег Сенцов
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