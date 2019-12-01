Спікер російської Думи погрожує Україні втратою "низки областей"

Цілу петицію про націоналізм в Україні вирішив опублікувати спікер російської федеральної Думи В'ячеслав Володін. Дуже вже він переймається територіальною цілісністю нашої країни. Аж настільки, що взяв на себе сміливість радити українській владі "задуматися", бо "ціла низка областей", мовляв, може вийти зі складу України.

У Росії дуже обурилися тим, що українська делегація зірвала виступ "депутата Думи" від анексованого Росією Криму Руслана Бальбека на форумі ООН з питань меншин (виступ планували 29 листопада).

Детально про те, як в ООН поставили на місце російського колаборанта з Криму

Голова Державної думи Російської Федерації В'ячеслав Володін пригрозив Україні, що "націоналізм і утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей".

"Поведінка української делегації й спроба зриву виступу депутата Державної Думи на форумі ООН – чергова демонстрація нетерпимості представників влади України до малих народів", – заявив він.

Спікер Думи "не забув" нагадати про ухвалений Радою закон про мову, який, на думку росіян, порушує права меншин. "Владі України варто задуматися", – радить Володін.

Пану Володіну також можна було б прислухатися до порад. Наприклад, до порад звернути увагу на те, як, власне, Росія на окупованому українському півострові знущається з кримських татар.