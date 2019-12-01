05:50
1 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:43, 30 листопада
      Вєсті.UA
      20:41, 30 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Спікер російської Думи погрожує Україні втратою "низки областей"

      78 Читать новость на русском
      В'ячеслав Володін – голова Держдуми РФ із жовтня 2016 / ТАСС

      Цілу петицію про націоналізм в Україні вирішив опублікувати спікер російської федеральної Думи В'ячеслав Володін. Дуже вже він переймається територіальною цілісністю нашої країни. Аж настільки, що взяв на себе сміливість радити українській владі "задуматися", бо "ціла низка областей", мовляв, може вийти зі складу України.

      У Росії дуже обурилися тим, що українська делегація зірвала виступ "депутата Думи" від анексованого Росією Криму Руслана Бальбека на форумі ООН з питань меншин (виступ планували 29 листопада).

      Детально про те, як в ООН поставили на місце російського колаборанта з Криму

      Голова Державної думи Російської Федерації В'ячеслав Володін пригрозив Україні, що "націоналізм і утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей". 

      "Поведінка української делегації й спроба зриву виступу депутата Державної Думи на форумі ООН – чергова демонстрація нетерпимості представників влади України до малих народів", – заявив він.

      Спікер Думи "не забув" нагадати про ухвалений Радою закон про мову, який, на думку росіян, порушує права меншин. "Владі України варто задуматися", – радить Володін.

      Пану Володіну також можна було б прислухатися до порад. Наприклад, до порад звернути увагу на те, як, власне, Росія на окупованому українському півострові знущається з кримських татар.

      російська "політика щодо малих народів": яскраві приклади
      Х-фактор 10 сезон 12 випуск: хто покинув шоу на першому прямому ефірі
      сьогодні
      761
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Кримські татари ООН
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      30 листопада , 22:32 Головні новини 30 листопада: підрив відділення Ощадбанку, суперники України на Євро-2020
      Наталія Пристанська 908
      30 листопада , 22:00 Благосостоянии России – хуже некуда
      СерпомПо 1168
      30 листопада , 22:00 Зеленский должен принять решение: мир с Коломойским или экономическое будущее Украины
      Сергій Фурса 822
      30 листопада , 21:00 П'ять важливих рішень, які українцям заборгувала Верховна Рада
      Анна Калюжна 435
      30 листопада , 20:00 Судді погодили шокуючі компенсації моральної шкоди Портнову і скандальному ДАІшнику
      Роман Маселко 1584
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук