У Росії засудили одразу 6 українців з окупованого Криму

У Росії військовий суд у Ростові виніс вироки щодо шести фігурантів справи "ялтинської групи Хізб ут-Тахрір". Загалом українці мають провести 76 років за ґратами, а індивідуальні вироки передбачають від 7 до 19 років ув'язнення.

Усі незаконно засуджені українці відбуватимуть свої терміни у колонії суворого режиму, повідомляє "Крим.Реалії".

До слова: США в ОБСЄ закликали Росію звільнити усіх українських бранців

Усі вироки є дещо меншими, ніж просив прокурор. Загалом, російська каральна система ув'язнить українців до:

Муслім Алієв – 19 років за ґратами (прокурор просив 20);

Інвер Бекіров – 18 років (20,6);

Емір-Усеїн Куку – 12 років (15);

Вадим Сірук – 12 років (15);

Рефат Алімов – 8 років (14,6);

Арсен Джеппаров – 7 років (13,6).

Підтримати незаконно засуджених кримчан на засідання приїхали понад сотня людей, також у суді присутній генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський.



Фігуранти ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" (зліва на право): Рефат Алімов, Муслім Алієв, Арсен Джеппаров, Емір-Усеїн Куку, Вадим Сірук, Інвер Бекіров / колаж 24 каналу

Що відомо про "ялтинську групу Хізб ут-Тахрір"?Хізб ут-Тахрір – міжнародна ісламська політична партія, яка діє на території українського Криму та вбачає своєю місією об'єднання усіх мусульманських країн.



Діяльність організації дозволена в Україні, але в Росії її членів переслідують, а саму партію вважають "терористичною організацією". Втім міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.