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      У Росії засудили одразу 6 українців з окупованого Криму

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      Окупанти незаконно засудили шістьох кримчан
      Окупанти незаконно засудили шістьох кримчан / censor.net.ua

      У Росії військовий суд у Ростові виніс вироки щодо шести фігурантів справи "ялтинської групи Хізб ут-Тахрір". Загалом українці мають провести 76 років за ґратами, а індивідуальні вироки передбачають від 7 до 19 років ув'язнення.

      Усі незаконно засуджені українці відбуватимуть свої терміни у колонії суворого режиму, повідомляє "Крим.Реалії".

      До слова: США в ОБСЄ закликали Росію звільнити усіх українських бранців

      Усі вироки є дещо меншими, ніж просив прокурор. Загалом, російська каральна система ув'язнить українців до:

      • Муслім Алієв – 19 років за ґратами (прокурор просив 20);
      • Інвер Бекіров – 18 років (20,6);
      • Емір-Усеїн Куку – 12 років (15);
      • Вадим Сірук – 12 років (15);
      • Рефат Алімов – 8 років (14,6);
      • Арсен Джеппаров – 7 років (13,6).

      Підтримати незаконно засуджених кримчан на засідання приїхали понад сотня людей, також у суді присутній генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський.

      Хізб ут-Тахрір, ялтинська група
      Фігуранти ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" (зліва на право): Рефат Алімов, Муслім Алієв, Арсен Джеппаров, Емір-Усеїн Куку, Вадим Сірук, Інвер Бекіров / колаж 24 каналу 

      Що відомо про "ялтинську групу Хізб ут-Тахрір"?Хізб ут-Тахрір – міжнародна ісламська політична партія, яка діє на території українського Криму та вбачає своєю місією об'єднання усіх мусульманських країн.

      Діяльність організації дозволена в Україні, але в Росії її членів переслідують, а саму партію вважають "терористичною організацією". Втім міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Кримські татари
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