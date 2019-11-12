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      В России осудили сразу 6 украинцев из оккупированного Крыма

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      Оккупанты незаконно осудили шестерых крымчан
      Оккупанты незаконно осудили шестерых крымчан / censor.net.ua

      В России военный суд в Ростове вынес приговоры в отношении шести фигурантов дела "ялтинской группы Хизб ут-Тахрир". В целом украинцы должны провести 76 лет за решеткой, а индивидуальные приговоры предусматривают от 7 до 19 лет заключения.

      Все незаконно осужденные украинцы будут отбывать свои сроки в колонии строгого режима, сообщает "Крым.Реалии".

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      Все приговоры несколько меньше, чем просил прокурор. В общем, российская карательная система приноворила украинцев к:

      • Муслим Алиев – 19 лет за решеткой (прокурор просил 20);
      • Инвер Бекиров – 18 лет (20,6);
      • Эмир-Усеин Куку – 12 лет (15);
      • Вадим Сирук – 12 лет (15);
      • Рефат Алимов – 8 лет (14,6);
      • Арсен Джеппаров – 7 лет (13,6).

      Поддержать незаконно осужденных крымчан на заседание приехали больше сотни человек, также в суде присутствовал генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.

      Хізб ут-Тахрір, ялтинська група
      Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" (слева на право): Рефат Алимов, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Эмир-Усеин Куку, Вадим Сирук, Инвер Бекиров / коллаж 24 канала

      Что известно о "ялтинской группе Хизб ут-Тахрир"? Хизб ут-Тахрир – международная исламская политическая партия, которая действует на территории украинского Крыма и видит своей миссией объединение всех мусульманских стран.

      Деятельность организации разрешена в Украине, но в России ее членов преследуют, а саму партию считают "террористической организацией". Впрочем международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство государства-оккупанта.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Крымские татары Аннексия Крыма Новости Крыма
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