В России осудили сразу 6 украинцев из оккупированного Крыма

В России военный суд в Ростове вынес приговоры в отношении шести фигурантов дела "ялтинской группы Хизб ут-Тахрир". В целом украинцы должны провести 76 лет за решеткой, а индивидуальные приговоры предусматривают от 7 до 19 лет заключения.

Все незаконно осужденные украинцы будут отбывать свои сроки в колонии строгого режима, сообщает "Крым.Реалии".

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Все приговоры несколько меньше, чем просил прокурор. В общем, российская карательная система приноворила украинцев к:

Муслим Алиев – 19 лет за решеткой (прокурор просил 20);

Инвер Бекиров – 18 лет (20,6);

Эмир-Усеин Куку – 12 лет (15);

Вадим Сирук – 12 лет (15);

Рефат Алимов – 8 лет (14,6);

Арсен Джеппаров – 7 лет (13,6).

Поддержать незаконно осужденных крымчан на заседание приехали больше сотни человек, также в суде присутствовал генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.



Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" (слева на право): Рефат Алимов, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Эмир-Усеин Куку, Вадим Сирук, Инвер Бекиров / коллаж 24 канала

Что известно о "ялтинской группе Хизб ут-Тахрир"? Хизб ут-Тахрир – международная исламская политическая партия, которая действует на территории украинского Крыма и видит своей миссией объединение всех мусульманских стран.



Деятельность организации разрешена в Украине, но в России ее членов преследуют, а саму партию считают "террористической организацией". Впрочем международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство государства-оккупанта.