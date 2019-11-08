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      США в ОБСЕ призвали Россию освободить всех украинских пленников

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      Представитель США в ОБСЕ Кемиан призвал Россию освободить всех украинских пленников
      Представитель США в ОБСЕ Кемиан призвал Россию освободить всех украинских пленников / patrioty.org.ua

      Во время заседания постоянного совета ОБСЕ заместитель главы миссии США Гарри Кемиан призвал Россию освободить всех украинских политзаключенных. По его мнению, именно россияне блокируют процесс обмена в ключевых вопросах.

      Россия обязана освободить всех украинских политических заключенных, которые до сих пор остаются в российских тюрьмах, отметил во время своего выступления Кемиан. Об этом сообщает "Укринформ".

      К слову: В Минске анонсировали "большой обмен" пленными: что известно

      Он подчеркнул, что именно нежелание России провести встречу лидеров Нормандского формата блокирует любую возможность прогресса во многих ключевых вопросах.

      Тем временем многие украинцы остаются политическими заключенными в российских тюрьмах. России уже давно пора освободить этих заключенных и возвращения их в свои дома и семьи,
      – подчеркнул заместитель главы миссии США при ОБСЕ.

      Во время своего выступления он отдельно выделил крымскотатарских активистов и правозащитников, которых Россия просто обязана освободить:

      • Сервера Мустафаева – координатора правозащитной группы "Крымская солидарность";
      • Эмира-Усеина Куку – правозащитника;
      • Наримана Мемедемінова – блогера.

      українці в полоні Росії,
      Сколько украинцев до сих пор удерживает Россия / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Новости США Новости Украины Новости политики ОБСЕ Украинцы в плену РФ
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