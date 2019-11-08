США в ОБСЕ призвали Россию освободить всех украинских пленников
Во время заседания постоянного совета ОБСЕ заместитель главы миссии США Гарри Кемиан призвал Россию освободить всех украинских политзаключенных. По его мнению, именно россияне блокируют процесс обмена в ключевых вопросах.
Россия обязана освободить всех украинских политических заключенных, которые до сих пор остаются в российских тюрьмах, отметил во время своего выступления Кемиан. Об этом сообщает "Укринформ".
К слову: В Минске анонсировали "большой обмен" пленными: что известно
Он подчеркнул, что именно нежелание России провести встречу лидеров Нормандского формата блокирует любую возможность прогресса во многих ключевых вопросах.
Тем временем многие украинцы остаются политическими заключенными в российских тюрьмах. России уже давно пора освободить этих заключенных и возвращения их в свои дома и семьи,
– подчеркнул заместитель главы миссии США при ОБСЕ.
Во время своего выступления он отдельно выделил крымскотатарских активистов и правозащитников, которых Россия просто обязана освободить:
- Сервера Мустафаева – координатора правозащитной группы "Крымская солидарность";
- Эмира-Усеина Куку – правозащитника;
- Наримана Мемедемінова – блогера.
Сколько украинцев до сих пор удерживает Россия / инфографика 24 канала
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