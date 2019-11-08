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      США в ОБСЄ закликали Росію звільнити усіх українських бранців

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      Представник США в ОБСЄ Кеміан закликав Росію звільнити усіх українських бранців
      Представник США в ОБСЄ Кеміан закликав Росію звільнити усіх українських бранців / patrioty.org.ua

      Під час засідання постійної ради ОБСЄ заступник голови місії США Гаррі Кеміан закликав Росію звільнити усіх українських політв'язнів. На його думку, саме росіяни блокують процес обміну у ключових питаннях.

      Росія зобов'язана звільнити усіх українських політичних в'язнів, які досі залишаються у російських тюрмах, наголосив під час свого виступу Кеміан. Про це повідомляє "Укрінформ".

      До слова: У Мінську анонсували "великий обмін" полоненими: що відомо

      Він наголосив, що саме небажання Росії провести зустріч лідерів Нормандського формату блокує будь-яку можливість прогресу у багатьох ключових питаннях.

      Тим часом багато українців залишаються політичними в'язнями у російських тюрмах. Росії вже давно пора звільнити цих ув'язнених та повернути їх у свої домівки та сім'ї,
      – наголосив заступник глави місії США при ОБСЄ.

      Під час свого виступу він окремо виділив кримськотатарських активістів та правозахисників, яких Росія просто зобов'язана звільнити:

      • Сервера Мустафаєва – координатора правозахисної групи "Кримська солідарність";
      • Еміра-Усеїна Куку – правозахисника;
      • Нарімана Мемедемінова – блогера.

      українці в полоні Росії,
      Скільки українців досі утримує Росія / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Росії Новини США Новини політики Українці в полоні РФ ОБСЄ
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