США в ОБСЄ закликали Росію звільнити усіх українських бранців
Під час засідання постійної ради ОБСЄ заступник голови місії США Гаррі Кеміан закликав Росію звільнити усіх українських політв'язнів. На його думку, саме росіяни блокують процес обміну у ключових питаннях.
Росія зобов'язана звільнити усіх українських політичних в'язнів, які досі залишаються у російських тюрмах, наголосив під час свого виступу Кеміан. Про це повідомляє "Укрінформ".
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Він наголосив, що саме небажання Росії провести зустріч лідерів Нормандського формату блокує будь-яку можливість прогресу у багатьох ключових питаннях.
Тим часом багато українців залишаються політичними в'язнями у російських тюрмах. Росії вже давно пора звільнити цих ув'язнених та повернути їх у свої домівки та сім'ї,
– наголосив заступник глави місії США при ОБСЄ.
Під час свого виступу він окремо виділив кримськотатарських активістів та правозахисників, яких Росія просто зобов'язана звільнити:
- Сервера Мустафаєва – координатора правозахисної групи "Кримська солідарність";
- Еміра-Усеїна Куку – правозахисника;
- Нарімана Мемедемінова – блогера.
Скільки українців досі утримує Росія / інфографіка 24 каналу