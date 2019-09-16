У Криму знайшли тіло кримського татарина, який зник рік тому

В окупованому Криму знайшли тіло зниклого кримського татарина Ейнера Еюпова. 20-річний хлопець зник безвісти ще 6 серпня 2018 року.

Через понад рік пошуків тіло юнака знайшли у лісі біля села Залісне Бахчисарайського району, повідомив кримськотатарський активіст Сейдамет Мустафаєв.

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Знайшла його жінка, яка пасла кіз у лісі поблизу села. Там були лише одяг і останки не всіх кісток,

– зазначив активіст.

У вівторок, 17 вересня, відбудеться джаназа – традиційний ісламський похоронний обряд.

Що відомо про зникнення Еюпова?Хлопець зник безвісти 6 серпня 2018 року. Тоді він пішов з дому ще зранку, а вже через декілька годин перестав виходити на зв'язок. Кримські татари неодноразово виходили на пошуки Еюпова.



Крім юнака, в окупованому Криму досі вважаються зниклими безвісти 16 осіб. Серед них 12 кримських татар та 4 українців.