У Криму знайшли тіло кримського татарина, який зник рік тому
В окупованому Криму знайшли тіло зниклого кримського татарина Ейнера Еюпова. 20-річний хлопець зник безвісти ще 6 серпня 2018 року.
Через понад рік пошуків тіло юнака знайшли у лісі біля села Залісне Бахчисарайського району, повідомив кримськотатарський активіст Сейдамет Мустафаєв.
До слова: Зеленський заявив про плани швидко повернути з полону кримських татар
Знайшла його жінка, яка пасла кіз у лісі поблизу села. Там були лише одяг і останки не всіх кісток,
– зазначив активіст.
У вівторок, 17 вересня, відбудеться джаназа – традиційний ісламський похоронний обряд.
Що відомо про зникнення Еюпова?Хлопець зник безвісти 6 серпня 2018 року. Тоді він пішов з дому ще зранку, а вже через декілька годин перестав виходити на зв'язок. Кримські татари неодноразово виходили на пошуки Еюпова.
Крім юнака, в окупованому Криму досі вважаються зниклими безвісти 16 осіб. Серед них 12 кримських татар та 4 українців.