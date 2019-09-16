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      У Криму знайшли тіло кримського татарина, який зник рік тому

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      Ейнер Еюпов зник безвісти ще у серпні 2018 року
      Ейнер Еюпов зник безвісти ще у серпні 2018 року / krymsos.com

      В окупованому Криму знайшли тіло зниклого кримського татарина Ейнера Еюпова. 20-річний хлопець зник безвісти ще 6 серпня 2018 року.

      Через понад рік пошуків тіло юнака знайшли у лісі біля села Залісне Бахчисарайського району, повідомив кримськотатарський активіст Сейдамет Мустафаєв.

      До слова: Зеленський заявив про плани швидко повернути з полону кримських татар

      Знайшла його жінка, яка пасла кіз у лісі поблизу села. Там були лише одяг і останки не всіх кісток,
      – зазначив активіст.

      У вівторок, 17 вересня, відбудеться джаназа – традиційний ісламський похоронний обряд.

      Що відомо про зникнення Еюпова?Хлопець зник безвісти 6 серпня 2018 року. Тоді він пішов з дому ще зранку, а вже через декілька годин перестав виходити на зв'язок. Кримські татари неодноразово виходили на пошуки Еюпова.

      Крім юнака, в окупованому Криму досі вважаються зниклими безвісти 16 осіб. Серед них 12 кримських татар та 4 українців.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Кримські татари Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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