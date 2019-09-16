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      В Крыму нашли тело крымского татарина, который пропал год назад

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      Эйнер Эюпов пропал без вести еще в августе 2018 года
      Эйнер Эюпов пропал без вести еще в августе 2018 года / krymsos.com

      В оккупированном Крыму нашли тело пропавшего крымского татарина Эйнера Эюпова. 20-летний парень пропал без вести еще 6 августа 2018 года.

      Через год поисков тело юноши нашли в лесу возле села Залесное Бахчисарайского района, сообщил крымскотатарский активист Сейдамет Мустафаев.

      К слову: Зеленский заявил о планах быстро вернуть из плена крымских татар

      Нашла его женщина, которая пасла коз в лесу возле села. Там были только одежда и останки не всех костей,
      – отметил активист.

      Во вторник, 17 сентября, состоится джаназа – традиционный исламский погребальный обряд.

      Что известно об исчезновении Эюпова?Парень пропал без вести 6 августа 2018 года. Тогда он ушел из дома еще утром, а уже через несколько часов перестал выходить на связь. Крымские татары неоднократно выходили на поиски Эюпова.

      Кроме юноши, в оккупированном Крыму до сих пор считаются пропавшими без вести 16 человек. Среди них 12 крымских татар и 4 украинцев.

      blog_ava
      Там же, где и Зайцева: в Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила 4 человек– фото и видео
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      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Крымские татары
      Источник: 24 канал
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