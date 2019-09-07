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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Зеленский заявил о планах быстро вернуть из плена крымских татар

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      Зеленский планирует быстро вернуть из плена крымских татар
      Зеленский планирует быстро вернуть из плена крымских татар / Фото Ростислава Лабенского (24 канал)

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение крымскотатарских активистов из российского заключения станет вторым этапом украинско-российского обмена.

      "Я думаю, это (освобождение крымских татар из российских тюрем) будет вторым этапом. Во втором уже этапе мы будем работать. Мы вернем всех наших людей оттуда. Освободим, потому что много наших людей в Крыму", – рассказал Зеленский в комментарии "Крым.Реалии".

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      Президент рассчитывает, что это произойдет как можно быстрее.

      Мы говорим не о годе и не о двух и не о трех. Мы хотим это делать очень быстро. Мы мечтаем об этом и работаем,
      – сказал глава государства.

      7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России лиц и 24 моряка, которых РФ захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

      Список освобожденных из плена украинцев, вернувшихся домой:

      звільнені полонені українці імена список

      Полонені українські моряки звільнені з полону список імена

      blog_ava
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      Теги: Обмен пленными Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости Крыма Аннексия Крыма Крымские татары Заложники
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