Зеленский заявил о планах быстро вернуть из плена крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение крымскотатарских активистов из российского заключения станет вторым этапом украинско-российского обмена.

"Я думаю, это (освобождение крымских татар из российских тюрем) будет вторым этапом. Во втором уже этапе мы будем работать. Мы вернем всех наших людей оттуда. Освободим, потому что много наших людей в Крыму", – рассказал Зеленский в комментарии "Крым.Реалии".

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Президент рассчитывает, что это произойдет как можно быстрее.

Мы говорим не о годе и не о двух и не о трех. Мы хотим это делать очень быстро. Мы мечтаем об этом и работаем,

– сказал глава государства.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России лиц и 24 моряка, которых РФ захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Список освобожденных из плена украинцев, вернувшихся домой: