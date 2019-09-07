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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Украина обсудит с Россией обмен 200 на 70 пленных, – российские СМИ

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      Зеленский встретил освобожденных из плена украинцев в аэропорту "Борисполь"
      Зеленский встретил освобожденных из плена украинцев в аэропорту "Борисполь" / president.gov.ua

      Возможность обмена пленными между Украиной и Россией в формате "всех на всех" планируют обсудить в Минске во время встречи контактной группы. Перспективу обмена могут обсудить 18 сентября.

      "В ходе встречи будет поднят вопрос очередного этапа обмена пленными из числа всех установленных на всех установленных лиц, то есть 200 на 70", – сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

      Читайте также: Моряки и пленники Кремля вернулись на родину: реакция украинцев

      Также источник отметил, что во время встречи будет обсуждаться вопрос окончательного разведения сил и средств в зонах на линии соприкосновения в Петровском и Золотом.

      7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией в формате "35 на 35".

      звільнені з полону українці список імена

      звільнені з полону українські моряки імена список

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      blog_ava
      Пленные моряки и узники Кремля вернулись в Украину: онлайн-трансляция
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      Теги: Заложники Украинцы в плену РФ Новости Украины Обмен пленными Минские договоренности Минск Украина – Россия Новости политики
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