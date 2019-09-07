Украина обсудит с Россией обмен 200 на 70 пленных, – российские СМИ

Возможность обмена пленными между Украиной и Россией в формате "всех на всех" планируют обсудить в Минске во время встречи контактной группы. Перспективу обмена могут обсудить 18 сентября.

"В ходе встречи будет поднят вопрос очередного этапа обмена пленными из числа всех установленных на всех установленных лиц, то есть 200 на 70", – сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

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Также источник отметил, что во время встречи будет обсуждаться вопрос окончательного разведения сил и средств в зонах на линии соприкосновения в Петровском и Золотом.

7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией в формате "35 на 35".