Моряки и пленники Кремля вернулись на родину: реакция украинцев

Украина и РФ 7 сентября провели большой обмен удерживаемыми лицами. На родину из российского плена вернулись 24 захваченных на Азове моряка и 11 узников Кремля. Пользователи в соцсетях не сдерживают эмоций и радуются, что украинцы наконец-то вышли из российских тюрем и вернулись к родным.

Утром 7 сентября стало известно, что начинается обмен пленными между РФ и Украиной. В частности, из СИЗО "Лефортово" выехали три автобуса, в которых были военнопленные моряки и другие незаконно осужденные в России украинцы.

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Их в сопровождении полицейского кортежа доставили в аэропорт "Внуково", откуда они вылетели в Украину. Около 14 часов самолет с государственной символикой Украины приземлился в "Борисполе".

На его борту были 35 пленных украинцев, вернувшихся на родину. Среди них – 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клих, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров и Сизонович Алексей.

Возвращение пленных украинцев на родину / фото Офиса Президента

Всех пленных обменяли на заключенных в Украине россиян, пропагандистов и пророссийских боевиков. Среди них – руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и фигурант дела МН17 Владимир Цемах.

Украинцы в соцсетях искренне радуются, что узники Кремля наконец смогли вернуться домой и к своим родным. Пользователи отмечают, что сегодня действительно исторический день и лучшее событие 2019 года.

Однако, есть и украинцы, которые дискутируют, какой для государства будет цена освобождения наших граждан из российского плена.

Адвокат украинских моряков опубликовал фото с шампанским и добавил, что "сегодня можно поднять бокал за нашу победу".

РЕБЯТ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОЛЧАСА НАЗАД ПРОИЗОШЁЛ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ!!!

В АЭРОПОРТ БОРИСПОЛЬ ВЕРНУЛИСЬ НАШИ 35 РЕБЯТ, В Т.Ч. ЗАХВАЧЕННЫЕ МОРЯКИ В АЗОВСКОМ МОРЕ!!!

ГОСПОДИ СЧАСТЬЕ

ПРЕДСТАВЛЯЮ СОСТОЯНИЕ ИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ#УКРАИНА — анечка (@ny_takoeee_) September 7, 2019

#Сенцов та моряки це дійсно круто але ж головна мета це Донбас та Крим і умови у яких РФ не втручається у життя країни — FOO79UN (@FOO79UN) September 7, 2019

Боже, наші полонені ВДОМА! Моряки, Сенцов, Карпюк, Клих, Гриб... Усі!

Урааа!!! Плачу... — Svetik Olishevskaya (@SOlishevskaya) September 7, 2019

як зараз пам'ятаю як ми стояли з табличками #FreeSenrsov #SaveOlegSentsov біля Львівської Ратуші, а сьогодні і він і наші моряки та інші політв'язні на рідній землі. Сльози на очах...



З поверненням. Слава Україні pic.twitter.com/t06IovNYDZ — julia (@vozniuk22) September 7, 2019

Моряки якими пишається країна.

- якщо знову доведеться йти Керчинською протокою?

- піду! pic.twitter.com/ilZsU4aLK6 — Krus (@IamKrus) September 7, 2019

Сенцов!!!! Наши моряки и военнопленные домаааа!!!!!!

Так долго этого ждали и я даже и представить не могу, что пришлось пережить ребятам..но как же счастливы они и их родные и близкие сейчас!!

Поздравляю !!!! ? — Odessa191 (@Odessa1911) September 7, 2019

Вважаю, що всі незручні запитання та прискіпливі пошуки "зрад" варто притримати до завтра.

Сьогодні визначний день: українські полонені моряки та політв'язні повернулися додому. — Anton Kostewicz (@antoniusnihil) September 7, 2019



