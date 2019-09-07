Моряки и пленники Кремля вернулись на родину: реакция украинцев
Украина и РФ 7 сентября провели большой обмен удерживаемыми лицами. На родину из российского плена вернулись 24 захваченных на Азове моряка и 11 узников Кремля. Пользователи в соцсетях не сдерживают эмоций и радуются, что украинцы наконец-то вышли из российских тюрем и вернулись к родным.
Утром 7 сентября стало известно, что начинается обмен пленными между РФ и Украиной. В частности, из СИЗО "Лефортово" выехали три автобуса, в которых были военнопленные моряки и другие незаконно осужденные в России украинцы.
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Их в сопровождении полицейского кортежа доставили в аэропорт "Внуково", откуда они вылетели в Украину. Около 14 часов самолет с государственной символикой Украины приземлился в "Борисполе".
На его борту были 35 пленных украинцев, вернувшихся на родину. Среди них – 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клих, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров и Сизонович Алексей.
Возвращение пленных украинцев на родину / фото Офиса Президента
Всех пленных обменяли на заключенных в Украине россиян, пропагандистов и пророссийских боевиков. Среди них – руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и фигурант дела МН17 Владимир Цемах.
Украинцы в соцсетях искренне радуются, что узники Кремля наконец смогли вернуться домой и к своим родным. Пользователи отмечают, что сегодня действительно исторический день и лучшее событие 2019 года.
Однако, есть и украинцы, которые дискутируют, какой для государства будет цена освобождения наших граждан из российского плена.
Адвокат украинских моряков опубликовал фото с шампанским и добавил, что "сегодня можно поднять бокал за нашу победу".