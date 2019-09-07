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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Моряки и пленники Кремля вернулись на родину: реакция украинцев

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      Возвращение украинцев из плена
      Возвращение украинцев из плена / Getty images

      Украина и РФ 7 сентября провели большой обмен удерживаемыми лицами. На родину из российского плена вернулись 24 захваченных на Азове моряка и 11 узников Кремля. Пользователи в соцсетях не сдерживают эмоций и радуются, что украинцы наконец-то вышли из российских тюрем и вернулись к родным.

      Утром 7 сентября стало известно, что начинается обмен пленными между РФ и Украиной. В частности, из СИЗО "Лефортово" выехали три автобуса, в которых были военнопленные моряки и другие незаконно осужденные в России украинцы.

      Важно: Пленные моряки и узники Кремля вернулись в Украину: видео

      Их в сопровождении полицейского кортежа доставили в аэропорт "Внуково", откуда они вылетели в Украину. Около 14 часов самолет с государственной символикой Украины приземлился в "Борисполе".

      На его борту были 35 пленных украинцев, вернувшихся на родину. Среди них – 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клих, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров и Сизонович Алексей.

      Возвращение пленных украинцев на родину / фото Офиса Президента

      Всех пленных обменяли на заключенных в Украине россиян, пропагандистов и пророссийских боевиков. Среди них – руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и фигурант дела МН17 Владимир Цемах.

      Украинцы в соцсетях искренне радуются, что узники Кремля наконец смогли вернуться домой и к своим родным. Пользователи отмечают, что сегодня действительно исторический день и лучшее событие 2019 года.

      Однако, есть и украинцы, которые дискутируют, какой для государства будет цена освобождения наших граждан из российского плена.

       
       

       

      Адвокат украинских моряков опубликовал фото с шампанским и добавил, что "сегодня можно поднять бокал за нашу победу".

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


       

      blog_ava
      Обмен пленными: кто вернется в Украину и Россию – списки
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      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины Украинцы в плену РФ Обмен пленными Украинские моряки в плену Владимир Зеленский Новости политики
      Источник: 24 канал
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