Моряки і бранці Кремля повернулися на батьківщину: реакція українців

Україна та РФ 7 вересня провели великий обмін утримуваними особами. На батьківщину з російського полону повернулися 24 захоплені на Азові моряки та 11 в'язнів Кремля. Користувачі у соцмережах не стримують емоцій та радіють, що українці нарешті вийшли з російських тюрем і повернулися до рідних.

Вранці 7 вересня стало відомо, що починається обмін полоненими між РФ та Україною. Зокрема, з СІЗО "Лефортово" виїхали три автобуси, в яких були військовополонені моряки та інші незаконно ув'янені в Росії українці.

Важливо: Полонені моряки і в'язні Кремля повернулися в Україну: відео

Їх у супроводі поліцейського кортежу доправили до аеропорту "Внуково", звідки вони вилетіли в Україну. Близько 14 години літак з державною символікою України приземлився у "Борисполі".

На його борту були 35 полонених українців, які повернулися на батьківщину. Серед них – 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров та Олексій Сизонович.

Повернення полонених українців на батьківщину / фото Офісу Президента

Усіх полонених обміняли на ув'язнених в Україні росіян, пропагандистів та проросійських бойовиків. Серед них – керівник "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський та фігурант справи МН17 Володимир Цемах.

Українці у соцмережах щиро радіють, що в'язні Кремля нарешті змогли повернутися додому та до своїх рідних. Користувачі відзначають, що сьогодні дійсно історичний день та найкраща подія 2019 року.

Проте, є й українці, які дискутують, якою для держави буде ціна звільнення наших громадян з російського полону.

Адвокат українських моряків опублікував фото з шампанським і додав, що "сьогодні можна підняти бокал за нашу перемогу".

РЕБЯТ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОЛЧАСА НАЗАД ПРОИЗОШЁЛ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ!!!

В АЭРОПОРТ БОРИСПОЛЬ ВЕРНУЛИСЬ НАШИ 35 РЕБЯТ, В Т.Ч. ЗАХВАЧЕННЫЕ МОРЯКИ В АЗОВСКОМ МОРЕ!!!

ГОСПОДИ СЧАСТЬЕ

ПРЕДСТАВЛЯЮ СОСТОЯНИЕ ИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ#УКРАИНА — анечка (@ny_takoeee_) September 7, 2019

#Сенцов та моряки це дійсно круто але ж головна мета це Донбас та Крим і умови у яких РФ не втручається у життя країни — FOO79UN (@FOO79UN) September 7, 2019

Боже, наші полонені ВДОМА! Моряки, Сенцов, Карпюк, Клих, Гриб... Усі!

Урааа!!! Плачу... — Svetik Olishevskaya (@SOlishevskaya) September 7, 2019

як зараз пам'ятаю як ми стояли з табличками #FreeSenrsov #SaveOlegSentsov біля Львівської Ратуші, а сьогодні і він і наші моряки та інші політв'язні на рідній землі. Сльози на очах...



З поверненням. Слава Україні pic.twitter.com/t06IovNYDZ — julia (@vozniuk22) September 7, 2019

Моряки якими пишається країна.

- якщо знову доведеться йти Керчинською протокою?

- піду! pic.twitter.com/ilZsU4aLK6 — Krus (@IamKrus) September 7, 2019

Сенцов!!!! Наши моряки и военнопленные домаааа!!!!!!

Так долго этого ждали и я даже и представить не могу, что пришлось пережить ребятам..но как же счастливы они и их родные и близкие сейчас!!

Поздравляю !!!! ? — Odessa191 (@Odessa1911) September 7, 2019

Вважаю, що всі незручні запитання та прискіпливі пошуки "зрад" варто притримати до завтра.

Сьогодні визначний день: українські полонені моряки та політв'язні повернулися додому. — Anton Kostewicz (@antoniusnihil) September 7, 2019



