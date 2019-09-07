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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Моряки і бранці Кремля повернулися на батьківщину: реакція українців

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      Повернення українців з полону
      Повернення українців з полону / Getty images

      Україна та РФ 7 вересня провели великий обмін утримуваними особами. На батьківщину з російського полону повернулися 24 захоплені на Азові моряки та 11 в'язнів Кремля. Користувачі у соцмережах не стримують емоцій та радіють, що українці нарешті вийшли з російських тюрем і повернулися до рідних.

      Вранці 7 вересня стало відомо, що починається обмін полоненими між РФ та Україною. Зокрема, з СІЗО "Лефортово" виїхали три автобуси, в яких були військовополонені моряки та інші незаконно ув'янені в Росії українці.

      Важливо: Полонені моряки і в'язні Кремля повернулися в Україну: відео

      Їх у супроводі поліцейського кортежу доправили до аеропорту "Внуково", звідки вони вилетіли в Україну. Близько 14 години літак з державною символікою України приземлився у "Борисполі".

      На його борту були 35 полонених українців, які повернулися на батьківщину. Серед них – 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров та Олексій Сизонович.

      Повернення полонених українців на батьківщину / фото Офісу Президента

      Усіх полонених обміняли на ув'язнених в Україні росіян, пропагандистів та проросійських бойовиків. Серед них – керівник "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський та фігурант справи МН17 Володимир Цемах.

      Українці у соцмережах щиро радіють, що в'язні Кремля нарешті змогли повернутися додому та до своїх рідних. Користувачі відзначають, що сьогодні дійсно історичний день та найкраща подія 2019 року.

      Проте, є й українці, які дискутують, якою для держави буде ціна звільнення наших громадян з російського полону.

       
       

       

      Адвокат українських моряків опублікував фото з шампанським і додав, що "сьогодні можна підняти бокал за нашу перемогу".

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


       

      blog_ava
      Обмін полоненими розпочався: що наразі відомо
      сьогодні
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      Теги: Володимир Зеленський Обмін полоненими Новини Росії Україна – Росія Новини України Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Новини політики
      Джерело: 24 канал
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