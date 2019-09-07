Моряки і бранці Кремля повернулися на батьківщину: реакція українців
Україна та РФ 7 вересня провели великий обмін утримуваними особами. На батьківщину з російського полону повернулися 24 захоплені на Азові моряки та 11 в'язнів Кремля. Користувачі у соцмережах не стримують емоцій та радіють, що українці нарешті вийшли з російських тюрем і повернулися до рідних.
Вранці 7 вересня стало відомо, що починається обмін полоненими між РФ та Україною. Зокрема, з СІЗО "Лефортово" виїхали три автобуси, в яких були військовополонені моряки та інші незаконно ув'янені в Росії українці.
Важливо: Полонені моряки і в'язні Кремля повернулися в Україну: відео
Їх у супроводі поліцейського кортежу доправили до аеропорту "Внуково", звідки вони вилетіли в Україну. Близько 14 години літак з державною символікою України приземлився у "Борисполі".
На його борту були 35 полонених українців, які повернулися на батьківщину. Серед них – 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров та Олексій Сизонович.
Повернення полонених українців на батьківщину / фото Офісу Президента
Усіх полонених обміняли на ув'язнених в Україні росіян, пропагандистів та проросійських бойовиків. Серед них – керівник "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський та фігурант справи МН17 Володимир Цемах.
Українці у соцмережах щиро радіють, що в'язні Кремля нарешті змогли повернутися додому та до своїх рідних. Користувачі відзначають, що сьогодні дійсно історичний день та найкраща подія 2019 року.
Проте, є й українці, які дискутують, якою для держави буде ціна звільнення наших громадян з російського полону.
Адвокат українських моряків опублікував фото з шампанським і додав, що "сьогодні можна підняти бокал за нашу перемогу".