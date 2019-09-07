Зеленский пообещал избавить возвращенных пленных от материальных проблем

После встречи утром 7 сентября украинцев, которых удалось вернуть из российского плена, президент Зеленский пообещал: специальная рабочая группа будет заниматься решением материальных и медицинских проблем возвращенных пленников Кремля.

7 сентября на родину из российского плена вернулись 24 плененных на Азове моряка и еще 11 незаконно осужденных в РФ украинцев.

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В аэропорту "Борисполь" украинских моряков и политзаключенных встречал также и Президент Украины Владимир Зеленский. Он поздравил Украину "с возвращением наших героев".

Кроме прочего, глава государства поблагодарил рабочую группу, причастную к процессу обмена. И пообещал, что все материальные проблемы возвращенных пленных безотлагательно решат.

У нас есть рабочая группа. Все проблемные вопросы по поводу квартир, жилищные вопросы, вопросы по поводу лекарств и любые денежные вопросы, важные для них, – мы все это сделаем,

– пообещал Зеленский.

О чем Зеленский говорил украинцам после обмена – читайте в материале 24 канала.

Кто именно вернулся в Украину – в инфографиках 24 канала:





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