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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Зеленский пообещал избавить возвращенных пленных от материальных проблем

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      Встреча украинских пленников Кремля в аэропорту
      Встреча украинских пленников Кремля в аэропорту / president.gov.ua

      После встречи утром 7 сентября украинцев, которых удалось вернуть из российского плена, президент Зеленский пообещал: специальная рабочая группа будет заниматься решением материальных и медицинских проблем возвращенных пленников Кремля.

      7 сентября на родину из российского плена вернулись 24 плененных на Азове моряка и еще 11 незаконно осужденных в РФ украинцев.

      К теме: Реакция украинцев на то, как моряки и пленники Кремля возвращались на родину

      В аэропорту "Борисполь" украинских моряков и политзаключенных встречал также и Президент Украины Владимир Зеленский. Он поздравил Украину "с возвращением наших героев".

      Кроме прочего, глава государства поблагодарил рабочую группу, причастную к процессу обмена. И пообещал, что все материальные проблемы возвращенных пленных безотлагательно решат.

      У нас есть рабочая группа. Все проблемные вопросы по поводу квартир, жилищные вопросы, вопросы по поводу лекарств и любые денежные вопросы, важные для них, – мы все это сделаем,
      – пообещал Зеленский.

      О чем Зеленский говорил украинцам после обмена – читайте в материале 24 канала.

      Кто именно вернулся в Украину – в инфографиках 24 канала:

      Моряки
      Бранці

      Читайте и смотрите: Пленные украинцы вернулись из тюрем России – хроника в фото и видео

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Обмен пленными Украинские моряки в плену Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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