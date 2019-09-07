Зеленський пообіцяв позбавити повернених полонених матеріальних проблем
Після зустрічі зранку 7 вересня українців, яких вдалося повернути з російського полону, президент Зеленський пообіцяв: спеціальна робоча група займатиметься вирішенням матеріальних та медичних проблем повернених бранців Кремля.
7 вересня на батьківщину з російського полону повернулися 24 полонених на Азові моряки та ще 11 незаконно засуджених в РФ українців.
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В аеропорту "Бориспіль" зустрічав українських моряків та політв'язнів також і Президент України Володимир Зеленський. Він привітав Україну "з поверненням наших героїв".
Окрім іншого, глава держави подякував робочій групі, причетній до процесу обміну. І пообіцяв, що усі матеріальні проблеми повернених полонених невідкладно вирішать.
У нас є робоча група. Усі проблемні питання з приводу квартир, житлові питання, питання з приводу ліків і будь-які грошові питання, важливі для них – ми все це зробимо,
– пообіцяв Зеленський.
Про що Зеленський говорив до українців після обміну – читайте у матеріалі 24 каналу.
Хто саме повернувся до України – в інфографіках 24 каналу:
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