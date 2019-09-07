Україна обговорить з Росією обмін 200 на 70 полонених, – російські ЗМІ

Можливість обміну полоненими між Україною та Росією у форматі "всіх на всіх" планують обговорити в Мінську під час зустрічі контактної групи. Перспективу обміну можуть обговорити 18 вересня.

"В ході зустрічі буде піднято питання чергового етапу обміну полоненими з числа всіх встановлених на всіх встановлених осіб, тобто 200 на 70", – повідомляє агентство Интерфакс із посиланням на власне джерело.

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Також джерело зазначило, що під час зустрічі обговорюватиметься питання остаточного розведення сил і засобів у зонах на лінії зіткнення у Петровському і Золотому.

7 вересня відбувся обмін полоненими між Україною і Росією у форматі "35 на 35".