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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Україна обговорить з Росією обмін 200 на 70 полонених, – російські ЗМІ

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      Зеленський зустрів звільнених з полону українців в аеропорту "Бориспіль"
      Зеленський зустрів звільнених з полону українців в аеропорту "Бориспіль" / president.gov.ua

      Можливість обміну полоненими між Україною та Росією у форматі "всіх на всіх" планують обговорити в Мінську під час зустрічі контактної групи. Перспективу обміну можуть обговорити 18 вересня.

      "В ході зустрічі буде піднято питання чергового етапу обміну полоненими з числа всіх встановлених на всіх встановлених осіб, тобто 200 на 70", – повідомляє агентство Интерфакс із посиланням на власне джерело.

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      Також джерело зазначило, що під час зустрічі обговорюватиметься питання остаточного розведення сил і засобів у зонах на лінії зіткнення у Петровському і Золотому.

      7 вересня відбувся обмін полоненими між Україною і Росією у форматі "35 на 35".

      звільнені з полону українці список імена

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      Теги: Новини України Обмін полоненими Українці в полоні РФ Заручники Мінськ Новини політики Україна – Росія Мінські домовленості
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