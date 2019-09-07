Звільненим українським морякам вручили військові нагороди

24 звільнених з російського полону українських моряків отримали військові ордени, підвищення у званні та офіцерські кортики. Нагороди вручив командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко.

7 вересня в аеропорт "Бориспіль" прилетіли звільнені з полону українці. Зустрічали їх Президент України Володимир Зеленський, інші політики, журналісти, і, звісно, рідні та близькі.

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У прес-службі ВМС України розповіли, що українських військових моряків з полону зустрічали не лише традиційним українським короваєм з сіллю, а й військовими нагородами.

Командувач Військово-морських сил ЗСУ адмірал Ігор Воронченко вручив українцям ордени, чергові військові звання і офіцерські кортики.

Відомо, що зараз моряків оглядають медики – щоб визначити їхній стан здоров'я після утримання у російських в'язницях. Опісля процедур військові поїдуть у свої домівки на заслужений відпочинок.

Тим часом у Росії учасників обміну полоненими зустріли лише кілька місцевих пропагандистів.

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До слова, нагороди чекали не тільки моряків. Президент Європейського парламенту Давид-Марія Сассолі написав у своєму твіттері, що радий звільненню Олега Сенцова і чекає на нагоду особисто вручити йому премію Сахарова.

Він гідно протистояв несправедливості й захищав демократію і права людини,

– заявив президент Європарламенту.