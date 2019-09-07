Освобожденным украинским морякам вручили военные награды

24 освобожденных из российского плена украинских моряка получили военные ордена, повышение в звании и офицерские кортики. Награды вручил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.

7 сентября в аэропорт "Борисполь" прилетели освобожденные из плена украинцы. Встречали их Президент Украины Владимир Зеленский, другие политики, журналисты, и, конечно, родные и близкие.

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В пресс-службе ВМС Украины рассказали, что украинских военных моряков из плена встречали не только традиционным украинским караваем с солью, но и военными наградами.

Командующий Военно-морских сил ВСУ адмирал Игорь Воронченко вручил украинцам ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики.

Известно, что сейчас моряков осматривают медики, чтобы определить их состояние здоровья после содержания в российских тюрьмах. После процедур военные поедут в свои дома на заслуженный отдых.

Тем временем в России участников обмена пленными встретили лишь несколько местных пропагандистов.

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К слову, награды ждали не только моряков. Президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли написал в своем твиттере, что рад освобождению Олега Сенцова и ждет возможности лично вручить ему премию Сахарова.

Он достойно противостоял несправедливости и защищал демократию и права человека,

– заявил президент Европарламента.