Зеленський заявив про плани швидко повернути з полону кримських татар

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення кримськотатарських активістів з російського ув'язнення стане другим етапом українсько-російського обміну.

"Я думаю, це (звільнення кримських татар з російських в'язниць) буде другим етапом. У другому вже етапі ми працюватимемо. Ми повернемо всіх наших людей звідти. Звільнимо, тому що багато наших людей в Криму", – розповів Зеленський у коментарі "Крим.Реалії".

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Президент розраховує, що це відбудеться якомога швидше.

Ми говоримо не про рік, і не про два, і не про три. Ми хочемо це робити дуже швидко. Ми мріємо про це і працюємо,

– сказав глава держави.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35. В Україну повернулися 11 незаконно засуджених у Росії осіб і 24 моряки, яких РФ захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Список звільнених з полону українців, які повернулися додому: