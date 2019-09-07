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      Зеленський заявив про плани швидко повернути з полону кримських татар

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      Зеленський планує швидко повернути з полону кримських татар
      Зеленський планує швидко повернути з полону кримських татар / Фото Ростислава Лабенського (24 канал)

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення кримськотатарських активістів з російського ув'язнення стане другим етапом українсько-російського обміну.

      "Я думаю, це (звільнення кримських татар з російських в'язниць) буде другим етапом. У другому вже етапі ми працюватимемо. Ми повернемо всіх наших людей звідти. Звільнимо, тому що багато наших людей в Криму", – розповів Зеленський у коментарі "Крим.Реалії".

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      Президент розраховує, що це відбудеться якомога швидше.

      Ми говоримо не про рік, і не про два, і не про три. Ми хочемо це робити дуже швидко. Ми мріємо про це і працюємо,
      – сказав глава держави.

      7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35. В Україну повернулися 11 незаконно засуджених у Росії осіб і 24 моряки, яких РФ захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

      Список звільнених з полону українців, які повернулися додому:

      звільнені полонені українці імена список

      Полонені українські моряки звільнені з полону список імена

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Новини України Обмін полоненими Українці в полоні РФ Україна – Росія Заручники Кримські татари Анексія Криму Новини Криму
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