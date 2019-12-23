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      Россия снова обещает жестко защищать русскоязычных в Украине

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      Россия будет отстаивать права русскоязычных украинцев, – Лавров / ТАСС

      Россия намерена продолжить жестко добиваться прекращения якобы дискриминации русскоязычных граждан Украины. В то же время там снова настаивают на диалоге Украины с главарями боевиков.

      Себя в минских переговорах Россия считает посредником, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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      Лавров продолжает называть конфликт на Донбассе "внутренним" и настаивает на выполнении минских договоренностей.

      Мы готовы и дальше осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы и, конечно, будем жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины,
      – утверждает он.

      Какими еще заявлениями Россия пытается дестабилизировать ситуацию?

      Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пригрозил, что "национализм и ущемление малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". Вспомнил он и о принятом в Украине законе о языке, который, по мнению россиян, нарушает права меньшинств.

      • В ответ на это глава МВД Украины Арсен Аваков назвал Володина "очередным российским дураком". Спикер Рады Дмитрий Разумков ответил, что "об этом могут только мечтать".
      • Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в ответ предположили, что Украина могла бы принять несколько российских областей "для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни".
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Война на Донбассе Российская пропаганда Украина – Россия Сергей Лавров Новости Украины Новости политики
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