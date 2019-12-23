Россия снова обещает жестко защищать русскоязычных в Украине
Россия намерена продолжить жестко добиваться прекращения якобы дискриминации русскоязычных граждан Украины. В то же время там снова настаивают на диалоге Украины с главарями боевиков.
Себя в минских переговорах Россия считает посредником, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Лавров продолжает называть конфликт на Донбассе "внутренним" и настаивает на выполнении минских договоренностей.
Мы готовы и дальше осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы и, конечно, будем жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины,
– утверждает он.
Какими еще заявлениями Россия пытается дестабилизировать ситуацию?
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пригрозил, что "национализм и ущемление малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". Вспомнил он и о принятом в Украине законе о языке, который, по мнению россиян, нарушает права меньшинств.
- В ответ на это глава МВД Украины Арсен Аваков назвал Володина "очередным российским дураком". Спикер Рады Дмитрий Разумков ответил, что "об этом могут только мечтать".
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в ответ предположили, что Украина могла бы принять несколько российских областей "для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни".
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