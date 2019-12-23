Россия снова обещает жестко защищать русскоязычных в Украине

Россия намерена продолжить жестко добиваться прекращения якобы дискриминации русскоязычных граждан Украины. В то же время там снова настаивают на диалоге Украины с главарями боевиков.

Себя в минских переговорах Россия считает посредником, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Лавров продолжает называть конфликт на Донбассе "внутренним" и настаивает на выполнении минских договоренностей.

Мы готовы и дальше осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы и, конечно, будем жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины,

– утверждает он.

Какими еще заявлениями Россия пытается дестабилизировать ситуацию?

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пригрозил, что "национализм и ущемление малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". Вспомнил он и о принятом в Украине законе о языке, который, по мнению россиян, нарушает права меньшинств.