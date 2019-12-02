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      Разумков ответил спикеру Госдумы РФ на упреки о развале Украины

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      О развале Украины можете только мечтать, – Разумков ответил спикеру Госдумы / Getty Images

      В Украине нет "малых, средних и больших народов", а украинская власть работает над объединением общества. Те, кто говорит о развале страны, могут только мечтать.

      Парламент и другие органы власти будут прилагать максимум усилий для консолидации украинского общества. Об этом сказал председатель Верховной Рады на заседании согласительного совета парламента 2 декабря.

      Важно: Аваков назвал дураком главу Госдумы России, который заявил об отделении нескольких областей Украины

      Разумков добавил, что "некоторые могут только мечтать" о развале Украины. Спикер подчеркнул, что у Украины нет "ни малых, ни средних, ни больших народов – в Украине есть украинский народ".

      Да, он многонациональный, может разговаривать на разных языках. Но это единый народ и единое государство. Если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, теряться еще какие-то территории, то это лишь мечты,
      – пояснил Разумков.

      Он также подчеркнул, что такие заявления не могут остаться без реакции Верховной Рады.

      "Мы как государство, как Верховная Рада будем прилагать максимум усилий, чтобы объединять и консолидировать общество", – сказал председатель парламента.

      Что именно сказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин?

      Володин пригрозил, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". Вспомнил он и про принятый в Украине закон о языке, который, по мнению россиян, нарушает права меньшинств.

      Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в ответ предположили, что Украина могла бы принять несколько российских областей "для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни".

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      сегодня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Верховная Рада Дмитрий Разумков
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