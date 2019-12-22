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      В Кремле заявили, что они вместе с боевиками будут помогать Зеленскому

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      Сергей Лавров / Getty Images

      По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, украинский президент Владимир Зеленский хочет положительных сдвигов в отношениях с Россией, правда есть те, кто пытается помешать ему в этом.

      Как отметил Лавров в эфире программы "Большая игра" на пропагандистском "Первом канале", у него нет сомнений, что Зеленский как человек, политик и президент хочет позитивных изменений в отношениях между Киевом и Москвой.

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      "И в то же время мы видим, как в Украине есть те, кто всячески пытается помешать ему это сделать и сохранить русофобский настрой во внешней политике и конфликте на Донбассе, который многих устраивает", – убеждает российский министр.

      В связи с этим Лавров выразил сожаление и добавил, что Россия будет пытаться помочь Зеленскому, однако будет делать это лишь настолько, насколько сможет.

      "В частности, будем побуждать Донецк и Луганск (фейковые и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" – 24 канал) к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в контактной группе по предложению "нормандского формата" будут согласовывать", – подытожил Лавров.

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      К слову, недавно российский президент Владимир Путин заявил, что Причорономорье и восточные регионы попали в состав Украины случайно. По его убеждению, произошло это благодаря странному решению учредителя и первого руководителя СССР Владимира Ленина, "и теперь РФ с этим разбирается".

      В украинском МИД уже на такое заявление отреагировали. Так, по словам главы украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко, заявления Путина о том, что некоторые территории Украины является "исконной русской землей", являются игрой на эмоциях и манипуляциями с историей.

      В то же время он подчеркнул, что история – не очень надежный советник по политическим делам. А к историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Однако история может давать и ценные уроки, и один из таких лучше не игнорировать российскому президенту.

      Те, кто заглядываются на чужую землю, кто видит за рубежом некие "исконные территории" – всегда приходят к плохому финалу. И если именно Украина должна предоставить кому-то очередной урок истории, то так тому и быть,
      – отметил Пристайко.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Президент Украины Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Украина – Россия Сергей Лавров Новости России
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