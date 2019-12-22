У Кремлі заявили, що вони разом із бойовиками допомагатимуть Зеленському

На думку очільника російського МЗС Сергія Лаврова, український президент Володимир Зеленський хоче позитивних зрушень у взаєминах з Росією, щоправда є ті, хто намагається перешкодити йому в цьому.

Як зауважив Лавров у ефірі програми "Велика політика" на пропагандистському "Першому каналі", у нього немає сумнівів, що Зеленський як людина, політик і президент хоче позитивних змін у взаєминах між Києвом і Москвою.

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"І водночас ми бачимо, як в Україні є ті, хто всіляко намагається перешкодити йому це зробити та зберегти русофобський настрій у зовнішній політиці та конфлікт на Донбасі, який багатьох влаштовує ", – переконує російський міністр.

У зв’язку з цим Лавров висловив жаль і додав, що Росія намагатиметься допомогти Зеленському, однак робитиме це лише настільки, наскільки зможе.

"Зокрема, будемо спонукати Донецьк і Луганськ (фейкові та самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" – 24 канал) до того, щоб вони максимально конструктивно підходили до виконання тих рішень, які в контактній групі за пропозицією "нормандського формату" будуть узгоджувати", – підсумував Лавров.

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До слова, нещодавно російський президент Володимир Путін заявив, що Причорономор’я та східні регіони потрапили до складу України випадково. На його переконання, сталося це завдяки дивному рішенню засновника та першого очільника СРСР Володимира Леніні, "і тепер РФ із цим розбирається".

В українському МЗС уже на таку заяву вже відреагували. Так, за словами очільника українського зовнішньополітичного відомства Вадима Пристайка, заяви Путіна про те, що деякі території України є "споконвічною російською землею", є грою на емоціях і маніпуляціями з історією.

Водночас він підкреслив, що історія – не дуже надійний радник у політичних справах. А до історичних аргументів зазвичай звертаються тоді, коли немає чого більше сказати. Однак історія може давати й цінні уроки, і один із таких краще не ігнорувати російському президенту.

Ті, хто зазирають на чужу землю, хто бачать за кордоном якісь "споконвічні території" – завжди приходять до поганого фіналу. І якщо саме Україна мусить надати комусь черговий урок історії, то так тому й бути,

– наголосив Пристайко.