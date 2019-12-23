Евросоюз осудил запуск поездов в оккупированный Крым

В Европейском Союзе назвали открытие Россией железнодорожного участка "Крымского моста" еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. И призвали Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив.

Об этом в твиттере сообщил пресс-секретарь дипломатической службы ЕС Петер Стано.

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Россия завершила строительство железнодорожного участка "Керченского моста" и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины. Это является очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России,

– говорится в сообщении.

В ЕС отметили, что железнодорожное сообщение является очередным шагом принудительной интеграции полуострова с Россией и изоляции его от Украины.

"Кроме того, мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море", – добавили в ЕС.

Европейский Союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив, как это предусматривает международное законодательство.

#Railway connection via Kerch bridge another violation of Ukraine's sovereignty by Russia & continuation of its forced integration of illegally annexed Crimea. It also limits free passage for vessels to UA ports which goes against intl law https://t.co/lINCZBk1zc — Peter Stano (@ExtSpoxEU) 23 декабря 2019 г.

Как оккупанты открывали железнодорожное сообщение с Крымом

В России объявили, что наконец завершили строительство Крымского моста – в частности, мост готов к запуску по нему железнодорожного транспорта. По этому случаю в оккупированный Крым приехал Путин.

Во время "официальной церемонии открытия" он проехался в поезде по Крымскому мосту. Оккупанты утверждают, что из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря отправился первый рейсовый поезд.

В представительстве Владимира Зеленского заявили, что запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом по Керченскому мосту является незаконным. А визит в оккупированный Крым Путина – грубое нарушение и попрание международного права.

Что известно о Крымском мосте? Это незаконная постройка между оккупированным Россией Крымом и полуостровом Тамань в России. Его длина – 19 километров, стоимость – 228 миллиардов рублей. Движение автомобилей по нему открыли 16 мая 2018 года.



Несмотря на регулярные заверения в том, что "все в порядке", у оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Например, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.



Еще одна проблема – Крымский мост постепенно смещается: одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.