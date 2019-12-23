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      Евросоюз осудил запуск поездов в оккупированный Крым

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      ЕС осудил запуск поездов в оккупированный Крым / rbc.ua

      В Европейском Союзе назвали открытие Россией железнодорожного участка "Крымского моста" еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. И призвали Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив.

      Об этом в твиттере сообщил пресс-секретарь дипломатической службы ЕС Петер Стано.

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      Россия завершила строительство железнодорожного участка "Керченского моста" и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины. Это является очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России,
      – говорится в сообщении.

      В ЕС отметили, что железнодорожное сообщение является очередным шагом принудительной интеграции полуострова с Россией и изоляции его от Украины.

      "Кроме того, мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море", – добавили в ЕС.

      Европейский Союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив, как это предусматривает международное законодательство.

      Как оккупанты открывали железнодорожное сообщение с Крымом

      • В России объявили, что наконец завершили строительство Крымского моста – в частности, мост готов к запуску по нему железнодорожного транспорта. По этому случаю в оккупированный Крым приехал Путин.
      • Во время "официальной церемонии открытия" он проехался в поезде по Крымскому мосту. Оккупанты утверждают, что из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря отправился первый рейсовый поезд.
      • В представительстве Владимира Зеленского заявили, что запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом по Керченскому мосту является незаконным. А визит в оккупированный Крым Путина – грубое нарушение и попрание международного права.

      Что известно о Крымском мосте? Это незаконная постройка между оккупированным Россией Крымом и полуостровом Тамань в России. Его длина – 19 километров, стоимость – 228 миллиардов рублей. Движение автомобилей по нему открыли 16 мая 2018 года.

      Несмотря на регулярные заверения в том, что "все в порядке", у оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Например, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.

      Еще одна проблема – Крымский мост постепенно смещается: одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Украина – Россия Новости политики Аннексия Крыма Евросоюз Новости Крыма Владимир Путин
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