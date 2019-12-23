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      Євросоюз засудив запуск потягів до окупованого Криму

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      ЄС засудив запуск потягів до окупованого Криму / rbc.ua

      В Європейському Союзі назвали відкриття Росією залізничної ділянки "Кримського мосту" ще одним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Та закликали Росію забезпечити безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку.

      Про це у твіттері повідомив прессекретар дипломатичної служби ЄС Петер Стано.

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      Росія завершила будівництво залізничної ділянки "Керченського мосту" і відкриває залізничне сполучення з Кримським півостровом без згоди України. Це є черговим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України з боку Росії,
      – йдеться в повідомленні.

      В ЄС зазначили, що залізничне сполучення є черговим кроком примусової інтеграції півострова з Росією та ізоляції його від України.

      "Крім того, міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти в Азовському морі", – додали в ЄС.

      Європейський Союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний та вільний прохід через Керченську протоку, як це передбачає міжнародне законодавство.

      Як окупанти відкривали залізничне сполучення із Кримом

      • У Росії оголосили, що нарешті завершили будівництво Кримського мосту – зокрема, міст готовий до запуску по ньому залізничного транспорту. З цієї нагоди в окупований Крим приїхав Путін.
      • Під час "офіційної церемонії відкриття" він проїхався в потягу Кримським мостом. Окупанти стверджують, що із Санкт-Петербурга до Севастополя 23 грудня вирушив перший рейсовий потяг.
      • У представництві Володимира Зеленського заявили, що запуск залізничного сполучення між Росією і Кримом по Керченському мосту є незаконним. А Візит в окупований Крим Путіна – грубе порушення і нехтування міжнародного права.

      Що відомо про Кримський міст? Це незаконна споруда між Кримом, окупованим Росією, та півостровом Тамань у Росії. Його довжина – 19 кілометрів, вартість – 228 мільярдів рублів. Рух автомобілів по ньому відкрили 16 травня 2018 року.

      Попри регулярні запевнення у тому, що "все гаразд", в окупантів часто виникають проблеми з мостом. Наприклад, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. 
      Ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується: одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – підіймаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Криму Україна – Росія Євросоюз Анексія Криму
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