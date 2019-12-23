Євросоюз засудив запуск потягів до окупованого Криму

В Європейському Союзі назвали відкриття Росією залізничної ділянки "Кримського мосту" ще одним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Та закликали Росію забезпечити безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку.

Про це у твіттері повідомив прессекретар дипломатичної служби ЄС Петер Стано.

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Росія завершила будівництво залізничної ділянки "Керченського мосту" і відкриває залізничне сполучення з Кримським півостровом без згоди України. Це є черговим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України з боку Росії,

– йдеться в повідомленні.

В ЄС зазначили, що залізничне сполучення є черговим кроком примусової інтеграції півострова з Росією та ізоляції його від України.

"Крім того, міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти в Азовському морі", – додали в ЄС.

Європейський Союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний та вільний прохід через Керченську протоку, як це передбачає міжнародне законодавство.

#Railway connection via Kerch bridge another violation of Ukraine's sovereignty by Russia & continuation of its forced integration of illegally annexed Crimea. It also limits free passage for vessels to UA ports which goes against intl law https://t.co/lINCZBk1zc — Peter Stano (@ExtSpoxEU) 23 декабря 2019 г.

Як окупанти відкривали залізничне сполучення із Кримом

У Росії оголосили, що нарешті завершили будівництво Кримського мосту – зокрема, міст готовий до запуску по ньому залізничного транспорту. З цієї нагоди в окупований Крим приїхав Путін.

Під час "офіційної церемонії відкриття" він проїхався в потягу Кримським мостом. Окупанти стверджують, що із Санкт-Петербурга до Севастополя 23 грудня вирушив перший рейсовий потяг.

У представництві Володимира Зеленського заявили, що запуск залізничного сполучення між Росією і Кримом по Керченському мосту є незаконним. А Візит в окупований Крим Путіна – грубе порушення і нехтування міжнародного права.

Що відомо про Кримський міст? Це незаконна споруда між Кримом, окупованим Росією, та півостровом Тамань у Росії. Його довжина – 19 кілометрів, вартість – 228 мільярдів рублів. Рух автомобілів по ньому відкрили 16 травня 2018 року.



Попри регулярні запевнення у тому, що "все гаразд", в окупантів часто виникають проблеми з мостом. Наприклад, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.

Ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується: одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – підіймаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.