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      ФСБ затримала в анексованому Криму українця Кашука: звинувачують у виготовленні вибухівки

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      Денис Кашук / Грати

      Мешканця Сімферополя Дениса Кашука російські спецслужби затримали ще 17 грудня. Цілий день сім'я чоловіка не знала, де він перебуває та що трапилось. Вже 18 грудня його звинуватили у виготовленні вибухівки, а наступного дня Кашук відмовився від адвоката.

      Рідні підозрюють: його могли піддавати жорстоким тортурам. Про викрадення та справу, яку "вішають" на українця пишуть "Грати". Там поспілкувалися із дружиною Кашука та його адвокатом.

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      Так, відомо, що 17 грудня Кашук вийшов з дому на роботу у рекламне агентство. Втім, вже о 10 годині ранку його телефон був недоступний. Ввечері дружині Дениса Кашука, Ользі, зателефонували з роботи чоловіка та сказали, що його не було цілий день. Після цього жінка зателефонувала у поліцію.


      Денис Кашук/ фото з соцмереж

      Наряд приїхав до них додому близько 22:00, прийняли заяву про зникнення людини, взяли фотографію і зубну щітку для ДНК-експертизи.

      Наступного дня, 18 грудня, до квартири Кашуків із обшуком прийшли співробітники ФСБ. Вони повідомили Ользі, що її чоловіка підозрюють у виготовленні вибухових пристроїв та забрали з дому техніку та електронні носії.

      Вже 19-го грудня адвокат сім'ї прийшов під будівлю ФСБ, аби побачитися зі своїм підзахисним, однак йму повідомили, що Денис Кашук від його послуг відмовився.

      Ми підозрюємо, що людина перебуває у важкому психологічному стані і через це письмово відмовився від послуг адвоката. Сім'я побоюється, що до нього були застосовані тортури і методи фізичного тиску,
      – вважає правозахисник Назім Шейхмамбетов.

      Дружина затриманого українця теж вважає, що під тортурами його змусили обмовити себе.

      Київський районний суд Сімферополя 19 грудня має обрати для Кашука запобіжний захід.

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      сьогодні
      4358
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Анексія Криму Сімферополь Україна – Росія
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