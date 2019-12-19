ФСБ задержала в аннексированном Крыму украинца Кашука: обвиняют в изготовлении взрывчатки
Жителя Симферополя Дениса Кашука российские спецслужбы задержали еще 17 декабря. Целый день семья мужчины не знала, где он находится и что случилось. Уже 18 декабря его обвинили в изготовлении взрывчатки, а на следующий день Кашук отказался от адвоката.
Родные подозревают: его могли подвергать жестоким пыткам. О похищении и деле, которое "вешают" на украинца, пишут "Грати". Там пообщались с женой Кашука и его адвокатом.
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Так, известно, что 17 декабря Кашук вышел из дома на работу в рекламное агентство. Впрочем, уже в 10 часов утра его телефон был недоступен. Вечером жене Дениса Кашука, Ольге, позвонили с работы мужа и сказали, что его не было целый день. После этого женщина позвонила в полицию.
Денис Кашук/ фото из соцсетей
Наряд приехал к ним домой около 22:00, приняли заявление о пропаже человека, взяли фотографию и зубную щетку для ДНК-экспертизы.
На следующий день, 18 декабря, в квартиру Кашуков с обыском пришли сотрудники ФСБ. Они сообщили Ольге, что ее мужа подозревают в изготовлении взрывных устройств, и забрали из дома технику и электронные носители.
Уже 19-го декабря адвокат семьи пришел под здание ФСБ, чтобы увидеться со своим подзащитным, однако ему сообщили, что Денис Кашук от его услуг отказался.
Мы подозреваем, что человек находится в тяжелом психологическом состоянии и поэтому письменно отказался от услуг адвоката. Семья опасается, что к нему были применены пытки и методы физического давления,
– считает правозащитник Назим Шейхмамбетов.
Жена задержанного украинца тоже считает, что под пытками его заставили оговорить себя.
Киевский районный суд Симферополя 19 декабря должен выбрать для Кашука меру пресечения.