23:28
23 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров пішов в UFC. Росія – для сумних
      Вєсті Кремля
      23:24, сьогодні
      Вєсті.UA: Спонсорська допомога "Слугам народу". Нові перли від Тищенка
      Вєсті.UA
      22:02, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      Путін проїхався на потязі Кримським мостом: як відреагували у МЗС

      101 Читать новость на русском
      Володимир Путін під час поїздки потягом Кримським мостом / Getty Images

      У Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили неузгоджений візит російського президента Володимира Путіна до тимчасово окупованого Криму. Також українські дипломати висловили протест проти відкриття руху залізничною гілкою так званого Кримського мосту, що сполучає півострів з територією РФ.

      Як підкреслили в українському зовнішньополітичному відомстві, Росія побудувала Кримський міст без згоди України та водночас з грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Конвенції ООН з морського права. Також будуючи цей міст, Росія порушила двосторонні договірні зобов’язання перед Україною.

      Зверніть увагу! Переговори і без того непрості, – Пристайко про окремі механізми для окупованого Криму

      У відомстві додали, що ні Україна, ні жодна цивілізована держава світу не визнає нікчемні спроби Кремля легітимізувати анексію частини суверенної території України.

      Ні поїздки російських посадовців до Криму, ні будівництво мосту, як і будь-які інші дії окупаційної адміністрації, жодним чином не можуть змінити закріплений у Конституції статус Автономної Республіки Крим і міста Севастополь як невід’ємної частини території України в її міжнародно визнаних кордонах. Вкотре наголошуємо, що Росія як держава-окупант несе повну відповідальність за наслідки своїх міжнародно-протиправних діянь. Вимагаємо від російської сторони припинити протиправні діяння та будь-яку діяльність на тимчасово окупованих територіях України – у Криму та Севастополі,
      – наголосили в українському МЗС.

      Що відомо про поїздку Путіна потягом через Кримський міст

      23 грудня господар Кремля прибув на Кримський міст, аби запустити сюдою пасажирське залізничне сполучення. Перший потяг на окупований півострів прибув зі рідного міста Путіна – Санкт-Петербурга.

      Окрім того, що Путін покерував цим потягом, він ще й у кращих традиціях тоталітарних режимів поспілкувався з робітниками та вислухав керівників транспортної галузі регіону.

      У Криму окупанти, зі свого боку, заявили, що тепер Кримський міст нарешті добудували.

      Путін відкрив залізничне сполучення Кримським мостом: дивіться відео 

      Як на це відреагували у Зеленського

      Представництво Президента України в окупованому Криму вкотре наголосило, що запуск залізничного сполучення між Росією і Кримом по Керченському мосту є незаконним. А візит Путіна на окупований півострів є грубим порушенням і нехтуванням норм міжнародного права.

      Крім того, тут підкреслили, що запуск залізниці на незаконно побудованому Кримському мосту – протиправний, як і сам візит Путіна.

      Такі дії РФ є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, нехтуванням Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права,
      – мовиться у повідомленні.

      До речі! Окупанти похвалилися шаленою кількістю квитків, які вони продали на кримські потяги

      А що кажуть у Євросоюзі

      Прессекретар дипломатичної служби ЄС Петер Стано також засудив відкриття залізничної ділянки Кримського мосту. Він, зокрема, назвав це ще одним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Також дипломат закликав Кремль забезпечити безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку.

      Крім того, він зауважив, що залізничне сполучення є черговим кроком примусової інтеграції півострова з Росією та ізоляції його від України. За його словами, міст також обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти в Азовському морі.

      Що відомо про Кримський міст? Росія його збудувала через Керченську протоку. Міст з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.

      Зауважимо, що в окупантів часто виникають проблеми з мостом. До прикладу, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів у рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

      Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?
      сьогодні
      20232
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Криму Анексія Криму Залізниця МЗС України Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:20 Головні новини 23 грудня: Обмін полоненими узгодили, Антоненко залишається під вартою
      Северин Трач 517
      сьогодні , 22:00 Почему Путина ждет такая же участь как и Гитлера
      Ель Мюрид 531
      сьогодні , 19:00 Алергія на шкірі: чому виникає, як виглядає та чим лікувати
      578
      сьогодні , 21:00 Збірна з волейболу й незламний Дерев’янченко: хто найбільше вразив у 2019 році
      Михайло Гема 257
      сьогодні , 20:41 Тимошенко з хот-догом та погрози Киви: найкумедніші курйози року в одному відео
      Світлана Попова 1186
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук