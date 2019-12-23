Путін проїхався на потязі Кримським мостом: як відреагували у МЗС

У Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили неузгоджений візит російського президента Володимира Путіна до тимчасово окупованого Криму. Також українські дипломати висловили протест проти відкриття руху залізничною гілкою так званого Кримського мосту, що сполучає півострів з територією РФ.

Як підкреслили в українському зовнішньополітичному відомстві, Росія побудувала Кримський міст без згоди України та водночас з грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Конвенції ООН з морського права. Також будуючи цей міст, Росія порушила двосторонні договірні зобов’язання перед Україною.

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У відомстві додали, що ні Україна, ні жодна цивілізована держава світу не визнає нікчемні спроби Кремля легітимізувати анексію частини суверенної території України.

Ні поїздки російських посадовців до Криму, ні будівництво мосту, як і будь-які інші дії окупаційної адміністрації, жодним чином не можуть змінити закріплений у Конституції статус Автономної Республіки Крим і міста Севастополь як невід’ємної частини території України в її міжнародно визнаних кордонах. Вкотре наголошуємо, що Росія як держава-окупант несе повну відповідальність за наслідки своїх міжнародно-протиправних діянь. Вимагаємо від російської сторони припинити протиправні діяння та будь-яку діяльність на тимчасово окупованих територіях України – у Криму та Севастополі,

– наголосили в українському МЗС.

Що відомо про поїздку Путіна потягом через Кримський міст

23 грудня господар Кремля прибув на Кримський міст, аби запустити сюдою пасажирське залізничне сполучення. Перший потяг на окупований півострів прибув зі рідного міста Путіна – Санкт-Петербурга.

Окрім того, що Путін покерував цим потягом, він ще й у кращих традиціях тоталітарних режимів поспілкувався з робітниками та вислухав керівників транспортної галузі регіону.

У Криму окупанти, зі свого боку, заявили, що тепер Кримський міст нарешті добудували.

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Як на це відреагували у Зеленського

Представництво Президента України в окупованому Криму вкотре наголосило, що запуск залізничного сполучення між Росією і Кримом по Керченському мосту є незаконним. А візит Путіна на окупований півострів є грубим порушенням і нехтуванням норм міжнародного права.

Крім того, тут підкреслили, що запуск залізниці на незаконно побудованому Кримському мосту – протиправний, як і сам візит Путіна.

Такі дії РФ є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, нехтуванням Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права,

– мовиться у повідомленні.

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А що кажуть у Євросоюзі

Прессекретар дипломатичної служби ЄС Петер Стано також засудив відкриття залізничної ділянки Кримського мосту. Він, зокрема, назвав це ще одним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Також дипломат закликав Кремль забезпечити безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку.

Крім того, він зауважив, що залізничне сполучення є черговим кроком примусової інтеграції півострова з Росією та ізоляції його від України. За його словами, міст також обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти в Азовському морі.

Що відомо про Кримський міст? Росія його збудувала через Керченську протоку. Міст з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.



Зауважимо, що в окупантів часто виникають проблеми з мостом. До прикладу, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів у рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.