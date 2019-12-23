Переговори і без того непрості, – Пристайко про окремі механізми для окупованого Криму

Питання російської окупації Криму потрібно вирішувати не у межах мінських переговорів, а "іншими механізмами". Ці механізми також є.

Питання окупації Криму ускладнює і без того "нескінченно складні переговори у Мінську". Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав в інтерв'ю Укрінформу.

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Водночас він наголосив – українська влада "турбується, що Крим усе ще під окупацією і шлях виходу із цього не погоджено"

Тому ми беремося за будь-які можливості, зокрема, ті, що є в Мінську. Якщо бути прагматичним, то питання Сходу треба вирішити тими механізмами, які спеціально сфокусовані на Сході. Кримські проблеми – іншими механізмами,

– пояснив Пристайко.

Міністр наголосив, що "там є теж механізми". При цьому Пристайко додав, що на його думку "так званий Мінський процес слід залишати в такому стані, як він є".

"Переговори і без того непрості", – наголосив він.

Важливо, 9 грудня у Парижі відбулась зустріч лідерів у нормандському форматі, у її межах Президент України Володимир Зеленський вперше зустрівся із російським лідером Володимиром Путіним. Однак про окупований півострів там не говорили.

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Президент Зеленський заявив, що готувався предметно і дуже хотів обговорювати питання Криму під час нормандського саміту. Однак обставини переговорів з Володимиром Путіним не дозволили підняти цю тему. До питання Криму, за словами Зеленського, просто не дійшли.