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      Переговори і без того непрості, – Пристайко про окремі механізми для окупованого Криму

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      Пристайко заявив про окремі механізми для окупованого Криму / LIGA.net

      Питання російської окупації Криму потрібно вирішувати не у межах мінських переговорів, а "іншими механізмами". Ці механізми також є.

      Питання окупації Криму ускладнює і без того "нескінченно складні переговори у Мінську". Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав в інтерв'ю Укрінформу.

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      Водночас він наголосив – українська влада "турбується, що Крим усе ще під окупацією і шлях виходу із цього не погоджено"

      Тому ми беремося за будь-які можливості, зокрема, ті, що є в Мінську. Якщо бути прагматичним, то питання Сходу треба вирішити тими механізмами, які спеціально сфокусовані на Сході. Кримські проблеми – іншими механізмами,
      – пояснив Пристайко.

      Міністр наголосив, що "там є теж механізми". При цьому Пристайко додав, що на його думку "так званий Мінський процес слід залишати в такому стані, як він є".

      "Переговори і без того непрості", – наголосив він.

      Важливо, 9 грудня у Парижі відбулась зустріч лідерів у нормандському форматі, у її межах Президент України Володимир Зеленський вперше зустрівся із російським лідером Володимиром Путіним. Однак про окупований півострів там не говорили. 

      Як Зеленський пояснив, чому у Парижі не говорили про Крим

      Президент Зеленський заявив, що готувався предметно і дуже хотів обговорювати питання Криму під час нормандського саміту. Однак обставини переговорів з Володимиром Путіним не дозволили підняти цю тему. До питання Криму, за словами Зеленського, просто не дійшли. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Вадим Пристайко МЗС України Анексія Криму Мінські домовленості
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