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      Як тільки росіяни чують про Крим – встають і йдуть геть, – Резніков

      2021 Читать новость на русском
      Резніков пояснив, чому Україна не піднімала тему Криму на саміті в Парижі / lb.ua

      "Нормандська четвірка" у Парижі не обговорювала анексований Крим. Усе тому, що саміт був спрямований на питання щодо врегулювання війни на Донбасі, де гинуть люди.

      Про це сказав представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контрактної групи Олексій Резніков в інтерв'ю "Лівому берегу". Він зауважив, що росіяни різко реагують на теми окупованого півострова.

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      Нормандський формат спочатку був націлений на просування в питаннях врегулювання конфлікту на Донбасі. Ще в 2014 році лідерами була закладена певна повістка. І ТКГ у Мінську не обговорює Крим. Вона говорить тільки про Донбас. Нам це не подобається. Але як тільки звучить слово Крим – вони (росіяни, – 24 канал) піднімаються і йдуть,
      – наголосив він.

      Дипломат нагадав, що президент Володимир Зеленський не оминав тему Криму у Парижі. На брифінгу після нормандського саміту глава держави публічно заявив, що Крим – це Україна. 

      Резніков пояснив, що ці переговори були першими для України у такому форматі. Тому Зеленський обговорював пріоритетні питання: війну на Сході та обмін полоненими.

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      "Сьогодні пріоритети, на мій погляд, – життя людей. На Донбасі люди гинуть, у Криму – ні. У Криму є політичні в'язні. Їх доля обговорювалася на зустрічі, коли мова йшла про обмін. Зеленський озвучив чітко, що він має на увазі – це політичні в'язні на трьох територіях: на Донбасі, в непідконтрольному Україні Криму та в Росії", – підсумував дипломат.

      Про що домовилась "нормандська четвірка"?

      Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі опублікували документ, у якому зазначено, що:

      • Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;
      • розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;
      • сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;
      • на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.

      Про що домовилися лідери
      Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / інфографіка 24 каналу

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      14 грудня
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Анексія Криму Новини Криму Війна на Донбасі Володимир Зеленський Мінські домовленості Новини Росії Україна – Росія Обмін полоненими
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