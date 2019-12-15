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      Как только русские слышат о Крыме – встают и уходят, – Резников

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      Резников объяснил, почему Украина не поднимала тему Крыма на саммите в Париже / lb.ua

      "Нормандская четверка" в Париже не обсуждала аннексированный Крым. Все потому, что саммит был направлен на вопросы по урегулированию войны на Донбассе, где гибнут люди.

      Об этом сказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контрактной группы Алексей Резников в интервью "Левому берегу". Он отметил, что россияне резко реагируют на темы оккупированного полуострова.

      Интересно: Зеленский: Если нам вернут Донбасс и Крым, я готов хоть 100 раз пожать руку Путину

      Нормандский формат изначально был нацелен на продвижение в вопросах урегулирования конфликта на Донбассе. Еще в 2014 году лидерами была заложена определенная повестка. И ТКГ в Минске не обсуждает Крым. Она говорит только о Донбассе. Нам это не нравится. Но как только звучит слово Крым – они (русские – 24 канал) поднимаются и уходят,
      – подчеркнул он.

      Дипломат напомнил, что президент Владимир Зеленский не обходил тему Крыма в Париже. На брифинге после нормандского саммита глава государства публично заявил, что Крым – это Украина.

      Резников пояснил, что эти переговоры были первыми для Украины в таком формате. Поэтому Зеленский обсуждал приоритетные вопросы: войну на Востоке и обмен пленными.

      Важно: Нормандская встреча: выдержал ли Зеленский испытание Путиным

      "Сегодня приоритеты, на мой взгляд, – жизни людей. На Донбассе люди погибают, в Крыму – нет. В Крыму есть политические заключенные. Их судьба обсуждалась на встрече, когда речь шла об обмене. Зеленский озвучил четко, что он имеет виду – это политические заключенные на трех территориях: на Донбассе, в неподконтрольном Украине Крыму и в России", – подытожил дипломат.

      О чем договорилась "нормандская четверка"?

      Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время нормандского саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. По итогам встречи опубликовали документ, в котором указано, что:

      • обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;
      • разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;
      • стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;
      • на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.

      Про що домовилися лідери
      О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / инфографика 24 канала

      Итоги-2019: что изменилось в отношениях Украины и России
      14 декабря
      664
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Обмен пленными Украина – Россия Новости России Минские договоренности Владимир Зеленский Война на Донбассе Аннексия Крыма Новости Крыма Нормандский формат Нормандская встреча 2019 Новости Украины Новости политики
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