Переговоры и без того непростые, – Пристайко об отдельных механизмах для оккупированного Крыма

Вопрос русской оккупации Крыма нужно решать не в рамках минских переговоров, а "другими механизмами". Эти механизмы тоже есть.

Вопрос оккупации Крыма усложняет и без того "бесконечно сложные переговоры в Минске". Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Укринформу.

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В то же время он отметил – украинская власть "беспокоится, что Крым все еще под оккупацией и путь выхода из этого не согласован".

Поэтому мы беремся за любые возможности, в частности, те, что есть в Минске. Если быть прагматичными, то вопрос Востока надо решить теми механизмами, которые специально сфокусированы на Востоке. Крымские проблемы – другими механизмами,

– пояснил Пристайко.

Министр отметил, что "там тоже есть механизмы". При этом Пристайко добавил, что согласно его мнению "так называемый Минский процесс следует оставлять в таком состоянии, как он есть".

"Переговоры и без того непростые", – подчеркнул он.

Важно, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров в нормандском формате, в ее пределах Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Однако о оккупированном полуострове там не говорили.

Как Зеленский объяснил, почему в Париже не говорили о Крыме

Президент Зеленский заявил, что готовился предметно и очень хотел обсуждать вопрос Крыма во время нормандского саммита. Однако обстоятельства переговоров с Владимиром Путиным не позволили поднять эту тему. К вопросу о Крыме, согласно словам Зеленского, просто не дошли.