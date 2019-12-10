Зеленский объяснил, почему не говорил с Путиным о Крыме

После завершения саммита "нормандской четверки" украинский президент Владимир Зеленский отдельно пообщался с журналистами. В разговоре он ответил на вопрос, поднимали ли на саммите или на личной встрече с Путиным вопрос Крыма.

Президент Зеленский заявил, что готовился предметно и очень хотел обсуждать вопрос Крыма во время нормандского саммита.

Подробно о нормандской встрече в Париже: все, что известно о результатах и последствиях

Однако обстоятельства переговоров с Владимиром Путиным не позволили поднять вопрос Крыма. Владимир Зеленский объяснил, почему так произошло.

Мы на первом же вопросе о разведении задержались на 30 или 40 минут. Затем обмен – он пошел легче. Еще говорили об особом статусе (Донбасса – 24 канал), и об изменениях в Конституции. Я стою на защите Украины и против федерализации. Были определенные вещи, которые затянули обсуждения. Поэтому до Крыма подробно мы не дошли,

– сказал Зеленский.

"Какая была бы реакция на это (реакция Путина, если бы вопрос Крыма подняли – 24 канал) – сложно сказать. Но, вы слышали, у нас через четыре месяца будет встреча. Будем поднимать этот вопрос", – подытожил Президент Украины.

Главное о нормандском саммите 2019 года:

Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров.

Все двусторонние и общие встречи саммита проходили в закрытом формате. Главная тема саммита – дальнейшие шаги и сроки установления мира на Донбассе.

Во время саммита также Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет, после чего глава Кремля заверил, что встреча с украинским президентом прошла "хорошо, по-деловому".

Читайте также: Зеленский "не пересек красные линии": заявление участников акции под Офисом Президента в Киеве