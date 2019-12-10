Зеленський пояснив, чому не говорив з Путіним про Крим

Після завершення саміту "нормандської четвірки" український президент Володимир Зеленський окремо поспілкувався з журналістами. У розмові він відповів на запитання, чи піднімали на саміті або на особистій зустрічі з Путіним питання Криму.

Президент Зеленський заявив, що готувався предметно і дуже хотів обговорювати питання Криму під час нормандського саміту.

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Однак обставини переговорів з Володимиром Путіним не дозволили підняти питання Криму. Володимир Зеленський пояснив, чому так сталося.

Ми на першому ж питанні про розведення затрималися на 30 чи 40 хвилин. Потім обмін – він пішов легше. Ще говорили про особливий статус (Донбасу – 24 канал), і про зміни в Конституції. Я стою на захисті України і проти федералізації. Були певні речі, які затягнули обговорення. Тому до Криму детально ми не дійшли,

– сказав Зеленський.

"Яка була б реакція на це (реакція Путіна, якби питання Криму підняли – 24 канал) – складно сказати. Але, ви чули, у нас за чотири місяці буде зустріч. Будемо підіймати це питання", – підсумував Президент України.

Головне про нормандський саміт 2019 року:

Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів.

Усі двосторонні та загальні зустрічі саміту відбувалися у закритому форматі. Головна тема саміту – подальші кроки і терміни встановлення миру на Донбасі.

Під час саміту також Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет, після чого глава Кремля запевнив, що зустріч з українським президентом пройшла "добре, по-діловому".

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