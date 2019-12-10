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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Зеленський пояснив, чому не говорив з Путіним про Крим

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      Зеленський дав окремий брифінг після нормандського саміту / Ілюстративне фото (president.gov.ua)

      Після завершення саміту "нормандської четвірки" український президент Володимир Зеленський окремо поспілкувався з журналістами. У розмові він відповів на запитання, чи піднімали на саміті або на особистій зустрічі з Путіним питання Криму.

      Президент Зеленський заявив, що готувався предметно і дуже хотів обговорювати питання Криму під час нормандського саміту. 

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      Однак обставини переговорів з Володимиром Путіним не дозволили підняти питання Криму. Володимир Зеленський пояснив, чому так сталося.

      Ми на першому ж питанні про розведення затрималися на 30 чи 40 хвилин. Потім обмін – він пішов легше. Ще говорили про особливий статус (Донбасу – 24 канал), і про зміни в Конституції. Я стою на захисті України і проти федералізації. Були певні речі, які затягнули обговорення. Тому до Криму детально ми не дійшли,
      – сказав Зеленський.

      "Яка була б реакція на це (реакція Путіна, якби питання Криму підняли – 24 канал) – складно сказати. Але, ви чули, у нас за чотири місяці буде зустріч. Будемо підіймати це питання", – підсумував Президент України.

      Головне про нормандський саміт 2019 року:

      • Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів.

      • Усі двосторонні та загальні зустрічі саміту відбувалися у закритому форматі. Головна тема саміту – подальші кроки і терміни встановлення миру на Донбасі.

      • Під час саміту також Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет, після чого глава Кремля запевнив, що зустріч з українським президентом пройшла "добре, по-діловому".

      Читайте також: Зеленський "не перетнув червоні лінії": заява учасників акції під Офісом Президента у Києві

      Нормандська зустріч завершилась: повне відео брифінгу
      сьогодні
      30029
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Анексія Криму Новини Криму
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