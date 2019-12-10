Зеленський "не перетнув червоні лінії": заява учасників акції під Офісом Президента у Києві

Учасники акції під Офісом Президента в Києві заявили, що президент України Володимир Зеленський "не перетнув червоні лінії", тому вони не залишатимуться на безстроковий протест.

У заяві учасників акції також мовиться, що не виключаються і непублічні домовленості.

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Учасники заявили, що "надалі слідкуватимуть за процесом перемовин" і анонсували акцію під Верховною Радою у день розгляду закону про особливий статус Донбасу.

Дивіться відео 24 каналу акції "Варта під Офісом Президента":

Зеленський на нормандській зустрічі окреслив свої "червоні лінії" щодо України

Що відомо про акцію на Банковій

Близько 800 людей зібралися під стінами Офісу президента. Серед координаторів — "Рух опору капітуляції", "Свобода", "Національний корпус", "Національні дружини", "Демократична сокира". Вони наголосили на неможливості перетину так званих "червоних ліній":

проведення виборів на тимчасово окупованих територіях, допоки не буде відновлено контроль над усією ділянкою російсько-українського кордону,

поступки РФ у питанні повернення Криму,

федералізація держави,

відмова від європейського курсу.

Акція розпочалася ввечері 8 грудня. Мета — змусити президента Володимира Зеленського не допустити "здачі національних інтересів країни під час зустрічі "Нормандської четвірки" 9 грудня у Парижі".

Також біля Офісу президента учасники "Руху опору капітуляції" встановили наметове містечко та сцену, а також анонсували початок так званої "Варти Року".