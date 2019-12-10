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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Зеленський "не перетнув червоні лінії": заява учасників акції під Офісом Президента у Києві

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      Учасники акції під Офісом президента у Києві / соцмережі

      Учасники акції під Офісом Президента в Києві заявили, що президент України Володимир Зеленський "не перетнув червоні лінії", тому вони не залишатимуться на безстроковий протест.

      У заяві учасників акції також мовиться, що не виключаються і непублічні домовленості.

      Важливо: Результати нормандської зустрічі: про що домовились у Парижі

      Учасники заявили, що "надалі слідкуватимуть за процесом перемовин" і анонсували акцію під Верховною Радою у день розгляду закону про особливий статус Донбасу.

      Дивіться відео 24 каналу акції "Варта під Офісом Президента":

      Зеленський на нормандській зустрічі окреслив свої "червоні лінії" щодо України

      Що відомо про акцію на Банковій

      Близько 800 людей зібралися під стінами Офісу президента. Серед координаторів — "Рух опору капітуляції", "Свобода", "Національний корпус", "Національні дружини", "Демократична сокира". Вони наголосили на неможливості перетину так званих "червоних ліній":

      • проведення виборів на тимчасово окупованих територіях, допоки не буде відновлено контроль над усією ділянкою російсько-українського кордону,
      • поступки РФ у питанні повернення Криму,
      • федералізація держави,
      • відмова від європейського курсу.

      Акція розпочалася ввечері 8 грудня. Мета — змусити президента Володимира Зеленського не допустити "здачі національних інтересів країни під час зустрічі "Нормандської четвірки" 9 грудня у Парижі".

      Також біля Офісу президента учасники "Руху опору капітуляції" встановили наметове містечко та сцену, а також анонсували початок так званої "Варти Року".

      Поки Путін "мириться" в Парижі, російський депутат заявив про намір приєднати Донбас до Росії
      9 грудня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Нормандська зустріч 2019 Новини України Новини політики
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